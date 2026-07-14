El ciclismo colombiano volvió a celebrar en territorio asiático. Santiago Umba conquistó este martes la cuarta etapa del Tour de Qinghai 2026 tras una brillante actuación en una de las jornadas más exigentes de la competencia, disputada entre Huzhu y Guide sobre un recorrido de 195,7 kilómetros y cerca de 2.800 metros de desnivel acumulado.

El corredor boyacense, nacido en Arcabuco, del Solution Tech NIPPO Rali demostró su fortaleza en la montaña al mantenerse siempre entre los favoritos.

Durante los principales ascensos de la fracción, especialmente en la última subida de 11,5 kilómetros, respondió con autoridad a los ataques de sus rivales y llegó con opciones de pelear por el triunfo.

Santiago Umba brilló en China: ganó la cuarta etapa del Tour de Qinghai y escala posiciones en la general

La definición llegó en los kilómetros finales, cuando Umba logró marcharse junto al español Jan Castellón (Caja Rural-Seguros RGA) y al alemán Emanuel Buchmann (Cofidis). En el sprint definitivo, el colombiano mostró mayor potencia y cruzó primero la línea de meta para conseguir su segunda victoria de la temporada, después del éxito alcanzado semanas atrás en el Gran Premio de Vorarlberg (Triunfo en la categoría 1.2 que no cuenta en escalafón UCI).

“Estoy muy contento por esta victoria. Llegué a esta carrera con el objetivo de conseguir un triunfo y hoy todo salió como debía salir”, declaró Umba al finalizar la etapa.

El boyacense también recordó la caída sufrida en la jornada anterior, un incidente que afectó sus aspiraciones en la clasificación general.

“Me queda algo de tristeza por lo que pasó ayer, porque estoy seguro de que podría estar en una mejor posición. Pero la carrera sigue y esta victoria me da mucha confianza para lo que viene”, aseguró.

¡Victoria colombiana! Santiago Umba se impuso en una dura etapa del Tour de Qinghai

Gracias al triunfo, Santiago Umba dio un importante salto en la clasificación general y ahora ocupa la duodécima posición, a 1 minuto y 50 segundos del nuevo líder, el español Jan Castellón, quien aprovechó la jornada para quedarse con el maillot amarillo tras desplazar al ecuatoriano Jonathan Caicedo.

Entre los demás colombianos, Edward Cruz finalizó en la casilla 13, mientras que Martín Santiago Herreño y Hernán Aguirre también cruzaron la meta dentro del grupo perseguidor.

El Tour de Qinghai continuará este miércoles con la quinta etapa entre Guide y Gonghe, sobre un recorrido de 135,5 kilómetros. Aunque será una jornada más corta, los premios de montaña ubicados en la primera parte del trazado volverán a ofrecer oportunidades para que Santiago Umba siga descontando tiempo y mantenga vivas sus opciones de acercarse al liderato de la carrera.