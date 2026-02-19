Bogotá se prende: Red Bull Rodando aterriza con rodada, trucos y demo de nivel olímpico

Este domingo 22 de febrero, Bogotá no solo rueda, se encuentra. Llega una nueva edición de Red Bull Rodando, una experiencia que convierte la calle en punto de encuentro y al BMX freestyle en el idioma común entre riders, colectivos urbanos y gente que solo quiere vivir la ciudad sobre ruedas.

La rodada estará liderada por Daniel Dhers, leyenda del BMX freestyle, y nace con un mensaje clarito: esto es para todos. Para quien compite, para quien está aprendiendo, para quien quiere ver de cerca el nivel real y para quien solo quiere salir a rodar y parchar con la comunidad.

“La idea es simple: salir a rodar, conectar con la gente y demostrar que el BMX freestyle es para todos, no solo para los que compiten. Queremos inspirar a más personas a subirse a la bicicleta, a moverse y a encontrar en el deporte una forma de vida”, señala Daniel Dhers, embajador del Red Bull Rodando.

Y sí: hay talento local del que da orgullo. Luis Rincón y Jua Caicedo, riders del Equipo Bogotá, llegan después de brillar a nivel mundial y demostrar que lo de Bogotá en freestyle no es cuento: hay nivel, hay estilo y hay hambre de saltos imposibles.

¿Cuándo comienza la rodada?

La cita arranca a las 8:30 a. m. en el Parque La Gaitana (Suba), con alistamiento, calentamiento y recomendaciones de seguridad antes de salir. Desde ahí, la rodada conecta distintos puntos de la localidad hasta aterrizar en el CEFE Fontanar del Río, que hoy es uno de los escenarios fuertes para el deporte urbano y la recreación en la ciudad.

El cierre es para quedarse: exhibiciones, zona de comunidad y cultura sobre ruedas, y una demo final con riders invitados. El broche lo ponen Liz y Queen Villegas: nivel internacional, presencia olímpica y el tipo de BMX que se ve de frente y se siente en el pecho.

“Red Bull Rodando representa la energía de una ciudad que se mueve y se reconoce en sus parques. Abrimos nuestros escenarios para impulsar el deporte urbano, fortalecer el talento local y crear experiencias que conecten a las y los bogotanos con hábitos saludables y espacios seguros”, afirmó Daniel García Cañón, director del IDRD.

La jornada es abierta y pensada para familias, comunidad ciclista y amantes de las disciplinas urbanas. Además, el IDRD compartirá su oferta de programas y escenarios para que el que llegue por curiosidad, se pueda quedar por disciplina.

Bogotá rueda, se encuentra y se transforma con la rodada de BMX freestyle más grande del país. Porque la vida pasa en los parques, y este domingo también pasa… sobre ruedas.