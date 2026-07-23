Richard Carapaz no se conforma: va por otro gran golpe en el Tour de Francia

Richard Carapaz volvió a demostrar por qué es uno de los corredores más combativos del pelotón mundial.

Tras conquistar la etapa 18 del Tour de Francia 2026 con una brillante exhibición en Orcières-Merlette, el ecuatoriano no solo celebró su segundo triunfo parcial en la ronda francesa, sino que reavivó sus aspiraciones de terminar la carrera con el prestigioso maillot de la montaña.

Con dos durísimas jornadas en los Alpes por delante, Richard Carapaz buscará aprovechar cada puerto puntuable para descontar diferencias y volver a vestirse con el maillot de la montaña en París.

Tras asegurar la victoria de etapa que tanto perseguía, el ecuatoriano ahora quiere cerrar el Tour de Francia con otro premio que confirme, una vez más, su espíritu combativo y su capacidad para brillar en los escenarios más exigentes del ciclismo mundial.

Richard Carapaz va por el maillot de la montaña: así están las cuentas en el Tour

El ciclista del EF Education-EasyPost llegó al Tour con la misión de conseguir una victoria de etapa, objetivo que cumplió con autoridad. Sin embargo, su actuación le abrió la puerta a nuevas metas cuando apenas restan tres jornadas para el final de la competencia.

“Desde Barcelona, la general no era importante para mí. Algunos días perdí tiempo a propósito para poder entrar en fugas. Pero al final, estar ahí es meritorio. Aunque nuestro objetivo era ganar una etapa y pelear el maillot de la montaña”, explicó el campeón olímpico.

Gracias a su triunfo, Carapaz escaló hasta el décimo lugar de la clasificación general y se ubicó tercero en la lucha por el jersey de puntos rojos con 63 unidades, muy cerca del francés Valentin Paret-Peintre (69) y del líder, el esloveno Tadej Pogacar (70).

Pese a la dificultad del reto, el ecuatoriano no esconde su ambición: “En mi cabeza está terminar con el jersey de la montaña, sería algo hermoso”, afirmó.

El corredor sudamericano considera que las dos exigentes etapas alpinas que restan pueden cambiar por completo la clasificación, ya que aún habrá una gran cantidad de puntos en disputa.

“Quedan muchos puntos en juego en los días que vienen. Intentaremos probar mientras tenga piernas”, aseguró.

Richard Carapaz va por el maillot de la montaña: el ecuatoriano apunta a otro gran objetivo en el Tour de Francia

Carapaz también identificó a Pogacar como el principal rival en esa batalla, aunque confía en que los puertos de alta montaña favorezcan sus características como escalador.

“Ahora llega la alta montaña. El problema es que Pogacar también está ahí y va a ser complicado. La victoria en el Alpe d'Huez es de mucho prestigio”, señaló.

El ecuatoriano recordó que su estilo siempre ha sido correr al ataque, una filosofía que le permitió conquistar el Giro de Italia en 2019 y convertirse en el rey de la montaña del Tour en 2024.

“Mi estilo de corredor es ser agresivo y cuando tengo las piernas no me dejo nada; lo intento todo. Ese ha sido mi carácter para ganar todo lo que he conseguido en mi carrera”, sostuvo.