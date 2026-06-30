Richard Carapaz sorprendió con su nuevo objetivo para el Tour de Francia 2026

El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) afrontará el Tour de Francia que comienza el próximo 4 de julio en Barcelona con el objetivo de "pelear por el maillot de la montaña y un triunfo de etapa", preferentemente "la del Alpe D'Huez".

Carapaz (El Carmelo, 33 años), segundo clasificado en la reciente Vuelta a Suiza, tratará de reeditar éxitos que ya constan en su palmarés, pues ganó la montaña del Tour en 2024 y venció en la jornada de SuperDévoluy.

El ecuatoriano explica en Escapa Podcast que no esconde que le habría gustado llegar a Francia con la posibilidad de luchar por el podio de la general, pero considera que las numerosas bajas que ha sufrido EF Education-EasyPost obligan a plantear una estrategia diferente.

Carapaz lanzó una contundente frase sobre Pogacar antes del Tour de Francia

"Obviamente, me haría mucha ilusión luchar por la clasificación general, pero hoy mismo, estando yo solo, es imposible hacerlo. Cuando vas a un Tour tienes que ir con toda la gente al cien por cien y ahora mismo no la tenemos. Hay que ser realistas", admite.

El ganador del Giro de Italia 2019 y campeón olímpico en Tokio 2020 no renuncia a intentar vestirse de amarillo en Barcelona, ya que comenzará con una crono por equipos de 19,6 kilómetros que finalizará en Montjuïc.

La organización aplicará el formato de tiempos individuales dentro de la crono colectiva, una circunstancia que podría provocar diferencias entre los favoritos desde la primera jornada.

"La locomotora del Carchi" no descarta aprovechar el exigente inicio de la carrera para intentar situarse al frente de la general.

"De primeras, intentaré hacer lo mismo que hace dos o tres años. Si puedo lograr el maillot amarillo, lo intentaré, obviamente. Después, si no, habrá un día en el que tendremos que levantar el pie y mirar qué oportunidades tenemos por delante".

Según Carapaz, el inicio del Tour "va a marcar bastantes diferencias. Ahora mismo, en la alta competición, se compite por todo y la mayoría de los equipos van a ir a por ello".

Entre las etapas que más le atraen aparece Alpe d’Huez, protagonista del desenlace alpino del Tour de 2026 con dos llegadas consecutivas.

"Alpe d’Huez es una etapa que me gusta y que me hace mucha ilusión. Es muy dura y todo el mundo la conoce. Pero luego, sobre el papel, todo puede ir cambiando. Hay que ser inteligente, saber en qué fuga te metes y aprovechar las oportunidades que se presenten", explica.

Ecuador, con la moral del segundo puesto en Suiza

Tras la operación que sufrió en primavera, el segundo puesto en la Vuelta a Suiza ha representado una inyección de moral para Carapaz.

"La operación fue más difícil de lo que pensaba. Pensaba que sería hacer un pequeño corte, sacar y ya estaba, pero tuvo que ser más incisiva y la recuperación tardó muchísimo. Esa incertidumbre siempre mata y entré un poco en desesperación", señala en Escapa Podcast.

El ciclista de EF realizó buena parte de su preparación en Ecuador, donde vive y entrena habitualmente a unos 3.000 metros de altitud. Tras regresar a la competición en el GP de Gippingen, llegó a Suiza todavía con dudas sobre cómo respondería su cuerpo.

"La Vuelta a Suiza ha sido algo muy especial. Ha sido volver a reencontrarme conmigo mismo y poder luchar por un podio. Es la confirmación de que hemos hecho una buena preparación. Ha sido el mejor test que podíamos tener antes del Tour".

Carapaz reconoce que un resultado muy alejado de los mejores le habría obligado incluso a reconsiderar su participación en la ronda francesa.

"Si hubiese terminado del puesto veinte para atrás, a media hora o cuarenta minutos de los mejores, igual ya te lo replanteas. El Tour es una carrera tan seria que, si no estás bien preparado, es mejor no ir".

¿Es imposible hacer sufrir a Pogacar? Carapaz despeja las dudas

Sobre los favoritos para el Tour, Carapaz no ofrece dudas, Pogacar es el número 1, y además es inabordable, tal y como comprobó en la reciente Vuelta a Suiza.

"Hoy es imposible hacer sufrir a Pogacar. Está muy por encima. Lo que ha mostrado estos días en Suiza ha sido increíble. Es el único corredor que puede plantarle cara a Mathieu van der Poel en una clásica o en una París-Roubaix y después ganar la Flecha Valona, Lieja, Lombardía, Strade Bianche o el Tour".

No obstante, Carapaz no cree que esté "sentenciado", ya que tres semanas pueden ofrecer sorpresas.

"No podemos dar el Tour por sentenciado, porque esto es una carrera y puede pasar de todo. Una caída o una enfermedad pueden influir. Dentro de lo teórico, él es el mayor favorito, obviamente, pero Visma y Red Bull también llevarán gente para intentar luchar".

¿A los 35 años, posible retirada?

Carapaz también habló sobre la duración de su carrera profesional. El ecuatoriano tiene contrato para las próximas temporadas y contempla retirarse alrededor de los 35 años.

"Tengo un par de años más con el equipo. Cuando llegue a los 35, igual digo: 'Aquí cuelgo los guantes y me voy para casa'. No quiero estirarlo demasiado ni terminar de la peor manera. Quiero levantarme e irme por la puerta grande".

Tras su retirada, su intención sería contribuir al desarrollo del ciclismo en Ecuador y ayudar a los jóvenes que aspiran a convertirse en profesionales.

"Me gustaría trabajar con cadetes y juveniles en mi país. Nos hacen falta las escuelas que existen en Europa. Quiero trasladar todo lo que he aprendido durante mis años como profesional y enseñar que ser ciclista también es una profesión", concluyó.