Se confirmó la peor noticia para Fernando Gaviria tras la dura caída en el Tour

La participación de Fernando Gaviria en el Tour de Francia 2026 llegó a un final inesperado y doloroso. El equipo Caja Rural-Seguros RGA confirmó este jueves que el velocista colombiano no podrá continuar en la ronda francesa después de sufrir una caída durante el sprint de la etapa 12, accidente que le provocó una fractura en la clavícula izquierda.

La escuadra española emitió un comunicado oficial poco después de finalizar la jornada disputada entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, en el que informó el diagnóstico del corredor antioqueño.

Fernando Gaviria abandona el Tour de Francia tras sufrir una fractura de clavícula

"Las pruebas realizadas nada más concluir la etapa han confirmado las primeras sospechas. Fernando Gaviria debe abandonar el Tour como consecuencia de una fractura en su clavícula izquierda", señaló el equipo.

El accidente ocurrió en los últimos metros del recorrido, cuando el pelotón lanzaba el embalaje definitivo para definir al vencedor de la etapa. Según explicó Caja Rural-Seguros RGA, otro corredor invadió la trayectoria del colombiano en plena disputa por las posiciones de privilegio.

"El velocista colombiano tuvo una fuerte caída en el sprint de la duodécima etapa, después de que otro corredor se cruzara en su camino con la llegada lanzada. Gaviria se fue al suelo, llevándose un duro impacto que le provocó un intenso dolor en toda la zona de esa clavícula izquierda", detalló el comunicado.

Oficial: Fernando Gaviria no seguirá en el Tour y ya se conoció la gravedad de su lesión

Hasta ese momento, Gaviria había protagonizado una actuación activa durante la jornada. Incluso buscó integrar movimientos ofensivos en los últimos 25 kilómetros antes de concentrarse en el sprint final, donde recibió el apoyo de su compañero Stefano Oldani para llegar bien ubicado.

Precisamente el ciclista italiano relató los momentos posteriores al accidente y confirmó que el colombiano ya presentía la gravedad de la lesión.

"He ido hablando con él desde el punto en el que se ha caído hasta el autobús y la verdad es que se encontraba bastante fastidiado. Se ha dado un golpe muy fuerte y me ha insistido mucho en que le dolía la clavícula", comentó Oldani.

El italiano también recordó el instante del accidente. "Intenté llevarlo lo más adelante posible. Justo cuando acababa de dejarme caer le vi tirado en la carretera junto a dos ciclistas de Lotto y ya me di cuenta de que se había llevado un mal golpe", añadió.

Con esta lesión, Fernando Gaviria pone fin de manera anticipada a su participación en el Tour de Francia 2026 y ahora centrará todos sus esfuerzos en la recuperación, con el objetivo de volver a competir lo antes posible tras superar la fractura sufrida en territorio francés.