¿Se descarta fractura? Nuevo parte médico de Einer Rubio tras el accidente en el Tour de Francia

El fuerte accidente que sufrió Einer Rubio durante la etapa 19 del Tour de Francia generó preocupación en el ciclismo colombiano. Sin embargo, horas después de su traslado a un hospital de Grenoble, el Movistar Team entregó una actualización médica que llevó tranquilidad sobre el estado de salud del escalador.

A través de un comunicado oficial, la escuadra española confirmó que las pruebas realizadas al corredor colombiano descartaron lesiones óseas de gravedad.

"Las pruebas realizadas han descartado fracturas. Einer va a recibir el alta y podrá abandonar esta noche el hospital de Grenoble", informó el equipo.

Actualizan el estado de Einer Rubio tras el accidente que alarmó al Tour de Francia

La noticia supone un alivio luego del aparatoso accidente que obligó al boyacense a abandonar la competencia cuando integraba la fuga del día en el ascenso al mítico Alpe d'Huez.

Rubio impactó contra la parte trasera de un vehículo del UAE Team Emirates, que frenó de manera repentina para evitar atropellar a los numerosos aficionados que ocupaban parte de la carretera en la subida. El colombiano no tuvo tiempo para reaccionar y terminó golpeándose violentamente con el automóvil.

Tras el accidente, el ciclista de 28 años recibió cerca de 20 puntos de sutura en el rostro antes de ser trasladado a un centro médico en Grenoble para someterse a estudios complementarios que permitieran establecer el alcance de las lesiones.

Movistar entrega un parte de tranquilidad sobre Einer Rubio: descartan fracturas tras el accidente

Aunque el golpe obligó a poner fin a su participación en el Tour de Francia 2026, el diagnóstico definitivo descartó fracturas, una de las principales preocupaciones tras el impacto.

Rubio marchaba en la casilla 37 de la clasificación general y había sido protagonista en varias escapadas durante esta edición de la ronda francesa, confirmando nuevamente su carácter combativo en la carrera más importante del calendario mundial.

Ahora, con el alta médica confirmada, el colombiano iniciará el proceso de recuperación de las heridas sufridas en el rostro. El parte entregado por Movistar representa un importante alivio para el corredor, su equipo y los aficionados, quienes temían consecuencias mucho más graves tras las impactantes imágenes del accidente en el Alpe d'Huez.

Último parte médico sobre el boyacense: "Las pruebas realizadas han descartado fracturas. Einer va a recibir el alta y podrá abandonar esta noche el hospital de Grenoble".