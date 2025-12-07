"Si tuviera que señalar un ciclista... habría dicho Gaviria"

El arranque de diciembre ha sido turbulento para Fernando Gaviria. Después de confirmarse su fichaje por Caja Rural–Seguros RGA para 2026, la polémica volvió a tener su nombre, hace apenas una semana fue condenado a prisión condicional y a pagar multas tras ser sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol en Mónaco. Ahora, un exdirector deportivo que lo conoce bien decidió opinar y sin filtros.

Duras críticas de un viejo conocido

Brian Holm, quien acompañó al antioqueño durante dos años en Quick-Step, entre 2016 y 2018, reaccionó públicamente a la sanción. El danés afirmó que el suceso no lo sorprende en absoluto y lanzó una frase que sonó fuerte en el mundo del ciclismo:

“Si tuviera que señalar a un ciclista al que pillarían conduciendo bajo los efectos del alcohol en Mónaco, probablemente habría dicho Gaviria”.

Aunque reconoció su enorme talento, su comentario fue tajante:

“Sin duda, uno de los mayores talentos con los que he trabajado… y también el ciclista más perezoso que he conocido”.

Holm lamentó que un corredor con condiciones excepcionales vuelva a ser noticia fuera de carrera y pidió al colombiano mayor responsabilidad en esta nueva etapa de su carrera.

Lo que viene para Gaviria

Entre críticas, Gaviria se prepara para un nuevo comienzo. Tras cerrar su ciclo en Movistar Team, Caja Rural apostó por él como líder de velocidad para 2026. Con 31 años y la ambición de recuperar su mejor versión, el reto es claro: volver a hablar de él en la carretera y no en los titulares extradeportivos.

Holm, pese a su dureza, dejó un mensaje final de esperanza: “Me cae muy bien, pero por Dios, Fernando… ¿es necesario?”. Una frase que resume la frustración de quienes esperan que el colombiano vuelva a pedalear al nivel de aquel campeón mundial de pista y ganador en el Giro y el Tour.

El ciclismo le dará otra oportunidad a Fernando Gaviria. Las críticas llegan desde alguien que lo vio brillar, pero también quedarse. El talento está intacto y la temporada 2026 dirá si el antioqueño lo vuelve a poner donde merece o si las sombras extradeportivas continúan siendo su mayor rival.