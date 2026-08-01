Sorpresa en San Sebastián: dos colombianos abandonaron la clásica

La Clásica de San Sebastián dejó una jornada exigente para los cinco colombianos que tomaron la salida, con Brandon Rivera como el mejor ubicado, mientras Nairo Quintana y Juan Guillermo Martínez lograron completar el recorrido. Dos escarabajos no concluyeron la prueba.

El triunfo fue para Remco Evenepoel, quien superó a Richard Carapaz en el cierre y consiguió su cuarta victoria en la clásica vasca. El belga volvió a demostrar su fortaleza en una carrera marcada por los ascensos y el desgaste acumulado.

Rivera fue el colombiano más destacado. El corredor del INEOS Grenadiers terminó en la posición 24, a 1 minuto y 8 segundos del ganador. El resultado le permitió ubicarse por delante de varios corredores importantes y cerrar una actuación competitiva en un grupo que llegó relativamente cerca de Evenepoel y Carapaz.

Cinco colombianos tomaron la salida y pasó de todo en San Sebastián

El antioqueño atraviesa además un buen momento, después de conquistar recientemente el título nacional de contrarreloj en Colombia.

Nairo Quintana cruzó la meta en el puesto 94, a 13:07 del vencedor. El boyacense, representante del Movistar Team, logró completar los 221,2 kilómetros de recorrido, aunque no pudo mantenerse con el grupo de corredores que disputó las primeras posiciones.

Para Quintana, la Clásica de San Sebastián representó una nueva oportunidad de competencia dentro de su calendario europeo.

San Sebastián dejó una noticia inesperada para el ciclismo colombiano

El joven colombiano del Picnic-PostNL también consiguió terminar. Juan Guillermo Martínez ocupó el puesto 73, a 9:13 de Evenepoel, en una carrera que le permitió sumar experiencia frente a varios de los principales nombres del ciclismo internacional.

Diego Pescador, del Movistar Team, no pudo completar la prueba. El colombiano aparece entre los corredores que no terminaron la jornada.

La misma situación ocurrió con Daniel Felipe Martínez, del Red Bull-BORA-hansgrohe. El especialista colombiano tampoco llegó a meta, en una jornada que dejó una importante lista de abandonos.