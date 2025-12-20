A sus 27 años, Tadej Pogacar ya es considerado por muchos como el ciclista más grande de toda la historia, el pedalista esloveno ya suma 4 títulos en el Tour de Francia, un Giro de Italia, dos campeonatos mundiales y 108 victorias en su carrera, una estadística increíble que seguramente no se detendrá allí.

El líder del UAE Team Emirates todavía no tiene totalmente definido su calendario para el 2026, sabiendo eso sí que volverá a estar presente en La Grande Boucle buscando su quinto trofeo para igualar la marca histórica que tiene Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

Desde España anhelan que Pogacar dispute la Vuelta

Cabe recordar que el esloveno apenas ha disputado una sola vez la Vuelta a España, fue en 2018 cuando un chico de 20 años ya empezaba a demostrar sus habilidades obteniendo un lugar en el podio.

Desde esa única vez, Tadej Pogacar ha decidido dar prioridad a otras carreras y en especial al Tour de Francia, sin embargo, para este 2026 cada vez hay más presión para que el esloveno vuelva a la Vuelta a España, así quedó demostrado por Javier Guillén, director de la ronda ibérica.

“Estamos deseando que complete las tres Grandes, ojalá, estamos deseando que él pudiera venir a la vuelta, salimos de Mónaco, él vive en Mónaco, al final yo creo que tiene razones para unirse a nosotros y esperamos que nos de esa alegría, intentaremos convencerle”, dijo Guillén.

La postura del jefe del UAE Team Emirates

Pocos ciclistas se han puesto el reto de competir las tres grandes vueltas en un mismo año, un desafío súper exigente que algunos aficionados apuntan para quienes tengan un físico sobrehumano, más sabiendo si busca pelear los títulos de esas carreras.

Pues bien, Pogacar ha demostrado estar a un nivel superlativo y muchos aseguran que podría aceptar ese reto, algo que el mismo Tadej no ha descartado realizar en este 2026 y que el jefe de filas del UAE también ha dejado abierto, eso sí, con posibilidades de escoger solo dos de esas.

“Es una situación similar a la del año pasado. En el Tour se verá cómo está el corredor de cara a las carreras posteriores. La Vuelta no está descartada”, comentó Joxean Fernández ‘Matxín’, mánager general del UAE Team Emirates.