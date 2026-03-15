¡Terrible caída en la París Niza! Así fue el accidente de Daniel Felipe Martínez

El colombiano Daniel Felipe Martínez sufrió un inesperado contratiempo en la última etapa de la París-Niza, luego de verse involucrado en una caída cuando defendía el segundo lugar de la clasificación general.

El corredor del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe terminó en el suelo a poco más de 50 kilómetros de la meta, en plena ascensión a la Côte de Châteauneuf-Villevieille.

Daniel Felipe Martínez terminó en el piso: caída del colombiano en la París Niza

Martínez, campeón del Critérium du Dauphiné en 2020, marchaba como uno de los grandes protagonistas de la jornada final, intentando asegurar un lugar en el podio detrás del danés Jonas Vingegaard, líder sólido de la carrera. Sin embargo, la mala fortuna apareció en el momento menos esperado.

Según las imágenes de la transmisión, el incidente se produjo cuando su compañero de equipo Laurence Pithie cambió de trayectoria hacia la derecha sin percatarse de que el colombiano venía justo detrás. El contacto desestabilizó a Martínez, quien terminó cayendo sobre el suelo.

Daniel Felipe Martínez defendió su segundo lugar en la general a pesar de la caída

El bogotano permaneció unos segundos en el suelo mientras evaluaba las consecuencias del golpe. Afortunadamente, pudo reincorporarse rápidamente a la carrera, aunque con un retraso considerable respecto al pelotón principal. Con el apoyo de varios compañeros de equipo, inició una persecución contrarreloj para intentar limitar las pérdidas y mantener sus aspiraciones de podio.

Antes del inicio de la etapa definitiva, Martínez ocupaba el segundo lugar de la general a 3 minutos y 22 segundos de Vingegaard. Además, contaba con una ventaja relativamente cómoda sobre sus perseguidores directos: el alemán Georg Steinhauser, tercero a 2:28, y el francés Kévin Vauquelin, cuarto a 2:47.