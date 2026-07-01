Todo listo: así podrá ver EN VIVO la presentación oficial del Tour de Francia 2026

La emoción del Tour de Francia 2026 comenzará antes del primer pedalazo. Este jueves 2 de julio, Canal RCN realizará una transmisión especial de la presentación oficial de los 23 equipos que disputarán la edición 113 de la carrera más importante del ciclismo mundial, en un evento que tendrá como escenario uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona.

Con esta transmisión especial, Canal RCN dará el banderazo inicial a una cobertura que acompañará cada etapa de la ronda francesa y acercará a los televidentes colombianos a todos los detalles del evento ciclístico más prestigioso del planeta.

La espera terminó: Canal RCN llevará EN VIVO el desfile de los equipos del Tour de Francia

La gala arrancará en la fachada principal del Recinte Modernista de Sant Pau, desde donde desfilarán los 23 equipos por la tradicional Avinguda de Gaudí hasta llegar a la explanada de la Sagrada Familia.

Allí cada escuadra será presentada oficialmente, mientras los corredores ofrecerán sus primeras declaraciones antes del comienzo de la competencia. El espectáculo también incluirá entrevistas, actividades para el público y presentaciones artísticas.

La edición 2026 del Tour de Francia comenzará oficialmente el 4 de julio con una contrarreloj por equipos en Barcelona y contará con la presencia de cinco colombianos: Egan Bernal, Einer Rubio, Sergio Higuita, Harold Tejada y Fernando Gaviria.

Canal RCN llevará en vivo la presentación oficial del Tour de Francia desde la Sagrada Familia de Barcelona

La cobertura se emitirá entre las 11:30 de la mañana y la 1:00 p. m., a través de la señal del Canal RCN HD2. Además, los aficionados podrán seguir todos los detalles por el canal oficial de YouTube de RCN y mediante la aplicación del Canal RCN, en su sección Deportes.

La transmisión contará con el relato y análisis de Mario Sábato y Juan Charry, quienes estarán en las inmediaciones del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, uno de los íconos arquitectónicos más reconocidos del mundo y punto final del desfile de los equipos participantes.

La ceremonia de presentación es uno de los actos más esperados antes del inicio del Tour.

Se trata de un evento abierto al público y completamente gratuito, pensado para acercar a los aficionados a las grandes figuras del pelotón internacional. Miles de espectadores podrán acompañar el recorrido de los ciclistas en un ambiente festivo que marcará el comienzo de la gran cita del ciclismo.