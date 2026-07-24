Todo o nada: la etapa reina decidirá al campeón del Tour de Francia

El Tour de Francia 2026 llegará este sábado a su jornada decisiva con una etapa 20 que promete quedar en la historia de la carrera. Por primera vez, la denominada etapa reina se disputará en la víspera del tradicional cierre en París, un recorrido diseñado para que la lucha por el maillot amarillo permanezca abierta hasta el último gran puerto de montaña.

Serán 170,9 kilómetros entre Le Bourg d'Oisans y Alpe d'Huez, con un exigente desnivel acumulado de 5.450 metros, el más duro de esta edición. Los organizadores apostaron por un recorrido sin tregua, con tres ascensos de categoría especial y uno de primera, suficientes para cambiar por completo la clasificación general.

Etapa 20 del Tour de Francia 2026: un recorrido histórico que definirá al campeón en Alpe d'Huez

La acción comenzará desde los primeros kilómetros con la subida al Col de la Croix de Fer, un puerto de 24 kilómetros al 5,2 % que supera los 2.000 metros de altitud. Posteriormente, el pelotón afrontará el Col du Télégraphe, de primera categoría, antes de encarar el mítico Galibier, considerado el techo de esta edición del Tour al alcanzar los 2.642 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, la gran novedad llegará en la parte final del recorrido. Tras un largo descenso, los corredores ascenderán por primera vez el Col de Sarenne, una vertiente poco habitual y mucho más aislada que la clásica subida al Alpe d'Huez.

Sus 12,8 kilómetros al 7,3 % de pendiente media pondrán a prueba las piernas de los favoritos en un escenario casi sin público, donde el único rival será la montaña.

El Tour de Francia se juega el título en una etapa nunca antes vista

Coronada la Sarenne, los ciclistas descenderán nuevamente hasta Alpe d'Huez para afrontar los últimos kilómetros por una variante inédita, utilizando únicamente las cinco curvas finales de la legendaria ascensión que ha marcado algunos de los capítulos más memorables del ciclismo.

Con una llegada prevista sobre las 9:29 p. m. (hora Colombia), la etapa 20 representa la última oportunidad para lanzar ataques, recuperar tiempo o defender el liderato antes del paseo triunfal hacia París.

Todo apunta a que será una jornada de máxima intensidad, en la que cualquier error puede definir el desenlace del Tour de Francia 2026 y consagrar al nuevo campeón de la ronda gala.