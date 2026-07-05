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Tour de Francia

Tour de Francia 2026: así quedó la clasificación general tras la etapa 2

La segunda etapa del Tour de Francia 2026 contó con un recorrido de 168,5 kilómetros con inicio en Tarragona y meta en Barcelona.
Daniel Zabala
Clasificación general del Tour de Francia Etapa 2
Clasificación general del Tour de Francia Etapa 2 // AFP

Una jornada llena de emociones se registró este domingo 5 de julio en el Tour de Francia 2026. La segunda etapa, que contó con un recorrido de 168,5 kilómetros con inicio en Tarragona y meta en Barcelona.

Durante la fracción, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) defendió la camiseta amarilla que lo identificó como líder de la clasificación general.

Vingegaard, con el respaldo de sus compañeros de equipo, se mantuvo en la parte delantera del pelotón y siempre vigilando los movimientos del esloveno Tadej Pogacar.

Al final del día, la victoria fue para el mexicano Isaac del Toro, quien sorprendió con un ataque a falta de 500 metros para la línea de meta, y además contó con el respaldo de su compañeros de equipo Tadej Pogacar, quien controló el envión de Jonas Vingegaard.

Top 5 etapa 2 del Tour de Francia

  1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates)
  2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
  3. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe)
  4. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike)
  5. Mattias Skjelmose (Lidl Trek)

Clasificación general del Tour de Francia - Etapa 2

  1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 4H01'46''
  2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 6''
  3. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 15''
  4. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 16''
  5. Juan Ayuso (Lidl Trek) a 19''

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