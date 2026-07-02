Tour de Francia 2026: así se verán todas las etapas por el Canal RCN

Todo está listo para que este sábado 4 de julio arranque una nueva edición del Tour de Francia, que en esta ocasión volverá a tener la lucha por el título entre el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard.

La Grande Boucle, que se extenderá hasta el domingo 26 de julio, contará con la participación de cinco ciclistas colombianos.

Se trata de Sergio Andrés Higuita (XDS Astana), Harold Tejada (XDS Astana), Egan Bernal (Netcompany INEOS), Einer Rubio (Movistar Team) y Fernando Gaviria (Caja Rural).

Como es habitual en los grandes evento deportivos, todas las emociones del Tour de Francia se podrán VER EN VIVO a través de la señal abierta del Canal RCN y de la APP.

Horarios de transmisión del Tour de Francia por el Canal RCN

Sábado 4 de julio - Etapa 1 - 10:00 A.M.

Domingo 5 de julio - Etapa 2 - 8:00 A.M.

Lunes 6 de julio - Etapa 3 - 8:00 A.M.

Martes 7 de julio - Etapa 4 - 8:30 A.M.

Miércoles 8 de julio - Etapa 5 - 8:30 A.M.

Jueves 9 de julio - Etapa 6 - 8:30 A.M.

Viernes 10 de julio - Etapa 7 - 8:30 A.M.

Sábado 11 de julio - Etapa 8 - 7:30 A.M.

Domingo 12 de julio - Etapa 9 - 8:00 A.M.

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Martes 14 de julio - Etapa 10 - 8:30 A.M.

Miércoles 15 de julio - Etapa 11 - 8:30 A.M.

Jueves 16 de julio - Etapa 12 - 8:30 A.M.

Viernes 17 de julio - Etapa 13 - 8:30 A.M.

Sábado 18 de julio - Etapa 14 - 7:30 A.M.

Domingo 19 de julio - Etapa 15 - 8:00 A.M.

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Martes 21 de julio - Etapa 16 - 8:30 A.M.

Miércoles 22 de julio - Etapa 17 - 8:00 A.M.

Jueves 23 de julio - Etapa 18 - 8:00 A.M.

Viernes 24 de julio - Etapa 19 - 8:00 A.M.

Sábado 25 de julio - Etapa 20 - 7:30 A.M.

Domingo 26 de julio - Etapa 21 - 9:30 A.M.