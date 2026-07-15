Tour de Francia 2026: colombianos en la clasificación general tras la etapa 11

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) revalidó su condición de líder del Tour de Francia, luego de disputarse la etapa 11 que tuvo punto de partida Vichy y meta en Nevers tras 161.3 kilómetros

Durante la fracción no se registró batalla en la clasificación general y el protagonismo del día estuvo en los equipos de los embaladores.

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El mejor colombiano del día fue Fernando Gaviria (Caja Rural), quien cruzó la meta en la novena posición al disputar el embalaje que ganó el noruego Søren Wærenskjold.

Con respecto a la clasificación general, el mejor ubicado es Egan Arley Bernal, que se mantuvo en la posición 11 a 12'15'' de Tadej Pogacar.

Así está la clasificación general del Tour de Francia

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 39H25'08''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 3'36''

3. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 4'06''

4. Juan Ayuso (Lidl Trek) a 4'22''

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a 4'35''

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11. Egan Bernal (Netcompany) a 12'15''

30. Harold Tejada (Astana) a 50'49''

39. Einer Rubio (Movistar) a 1H11'44''

40. Sergio Higuita (Astana) a 1H12'03''

165. Fernando Gaviria (Caja Rural) a 2H57'21''