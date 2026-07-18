Tour de Francia 2026 EN VIVO Etapa 14 - 155,3 kilómetros y alta montaña

Una nueva jornada de alta montaña se registra este sábado 18 de julio en el Tour de Francia. La etapa 14 cuenta con un recorrido de 155,3 kilómetros con inicio en Mulhouse y meta en Le Markstein.

El Tour de Francia EN VIVO por RCN

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Así está la clasificación general del Tour de Francia

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 3'36''

3. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 4'06''

4. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cyclcing) a 4'15''

5. Juan Ayuso (Lidl rek) a 4'22''