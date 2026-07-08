Tour de Francia 2026 EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 6 con el regreso del Tourmalet

El Tour de Francia 2026 entra en una fase decisiva con la disputa de la etapa 6, una jornada que marcará el primer gran contacto del pelotón con la alta montaña.

En el plano deportivo, el noruego Torstein Traeen defenderá el maillot amarillo con una ventaja cercana a los ocho minutos sobre varios candidatos al título. Esa diferencia podría favorecer una nueva escapada, mientras figuras como Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard administran fuerzas pensando en las grandes batallas que aún quedan por delante en la ronda francesa.

Los Pirineos serán protagonistas de un recorrido exigente entre Pau y Gavarnie-Gèdre, con 186,2 kilómetros y más de 4.100 metros de desnivel acumulado, una combinación que promete emociones para los favoritos al título y para los especialistas en las fugas.

Tour de Francia 2026 EN VIVO: hora y dónde ver por TV y online la etapa 6, el primer gran examen de alta montaña

Seis días después de la salida en Barcelona, el Tour afronta su primer gran desafío montañoso con una etapa que rinde homenaje a los Pirineos. El recorrido incluye cinco ascensos puntuables y el paso por dos puertos históricos: el Col de Aspin y el legendario Tourmalet.

El Aspin, de primera categoría, presenta 12 kilómetros con una pendiente media del 6,5 %, mientras que el Tourmalet será el primer puerto de categoría especial de esta edición. Sus 17,1 kilómetros al 7,3 % de inclinación llevarán al pelotón hasta los 2.115 metros de altitud, en uno de los escenarios más emblemáticos del ciclismo mundial.

Aunque la cima del Tourmalet se encuentra a casi 40 kilómetros de la meta, el desgaste acumulado podría marcar diferencias entre los principales aspirantes a la clasificación general.

Etapa 6 del Tour de Francia EN VIVO: el Tourmalet pone a prueba a los favoritos

Toda la emoción de la carrera podrá seguirse EN VIVO desde las 8:00 a. m. (hora de Colombia) a través del Canal RCN, la App Canal RCN y DeportesRCN.com, con la transmisión completa, el análisis de los especialistas y el minuto a minuto de la competencia más importante del ciclismo mundial.

La etapa concluirá en Gavarnie-Gèdre, un ascenso de segunda categoría de 18,7 kilómetros al 3,7 % de pendiente media. Más allá de la exigencia deportiva, el final ofrecerá uno de los paisajes más espectaculares del Tour.

El circo de Gavarnie, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco por su riqueza natural y cultural, será el escenario de una llegada inédita. Sus montañas, cascadas y el imponente anfiteatro natural convertirán la jornada en una de las postales más recordadas de esta edición.