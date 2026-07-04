El Tour de Francia 2026 vivirá este domingo 5 de julio una de sus primeras jornadas decisivas con la disputa de la segunda etapa, un recorrido de 168,5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona que promete emociones para los corredores explosivos y los aspirantes al título de la clasificación general.

Todo apunta a una jornada vibrante, en la que los grandes candidatos al maillot amarillo deberán mantenerse atentos a posibles ataques, mientras los corredores más agresivos buscarán una victoria de prestigio en uno de los finales más espectaculares del inicio del Tour de Francia 2026.

Hora y dónde ver la etapa 2 del Tour de Francia 2026 EN VIVO

La fracción comenzará a las 8:00 a. m. (hora de Colombia) y podrá seguirse EN VIVO por Canal RCN, Deportes RCN y la App Canal RCN, que llevarán todas las incidencias de una etapa con un final diseñado para los ataques.

Aunque el recorrido no presenta un puerto de alta montaña, la organización diseñó un desenlace exigente.

La primera parte de la jornada será prácticamente llana, bordeando la costa del Mediterráneo, con la única dificultad de la Cota de Begues, puerto de segunda categoría ubicado a 74,3 kilómetros de la meta.

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Sin embargo, toda la atención estará centrada en los últimos 20 kilómetros. Allí aparecerán tres ascensos consecutivos al Castillo de Montjuïc, un puerto de tercera categoría que será el gran juez de la etapa.

La subida principal cuenta con 1,6 kilómetros al 9,3 % de pendiente media, seguida de un breve descenso antes del esfuerzo definitivo hacia el Estadio Olímpico de Barcelona, donde los corredores afrontarán una rampa final de 700 metros al 7 %.

Este tipo de recorrido favorece a los llamados puncheurs, especialistas en finales explosivos, aunque también representa una oportunidad para que los favoritos a la clasificación general intenten abrir diferencias.

Basta revisar el historial reciente de este desenlace en la Volta a Cataluña para entender su exigencia: Remco Evenepoel ganó allí en 2023, Tadej Pogačar hizo lo propio en 2024 y Primož Roglič se impuso en 2025.