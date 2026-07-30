Tres colombianos confirmados por la organización en la Vuelta a Burgos

La Vuelta a Burgos 2026 empieza a tomar forma con una participación que promete espectáculo y, para Colombia, tendrá un atractivo especial: por ahora confirmados, tres corredores estarán en competencia, con Nairo Quintana como uno de los grandes nombres del cartel.

La Vuelta a Burgos 2026 comienza a tomar forma y Colombia ya tiene tres nombres para seguir de cerca en una de las carreras más atractivas del calendario español.

Nairo Quintana, Iván Ramiro Sosa y Brandon Rivera aparecen en las listas de preinscritos para la edición número 48 de la competencia, que se disputará del 4 al 8 de agosto bajo la categoría UCI ProSeries.

Nairo Quintana, Iván Sosa y Brandon Rivera: Colombia tendrá tres cartas en la Vuelta a Burgos 2026

El principal foco estará puesto sobre Nairo Quintana, quien volverá a una carrera que guarda un lugar especial en su trayectoria. El corredor del Movistar Team fue campeón de la Vuelta a Burgos en 2013 y 2014, además de imponerse en dos ocasiones en las Lagunas de Neila, uno de los escenarios tradicionales de la prueba.

El colombiano llegará acompañado por un poderoso bloque del Movistar, encabezado por Enric Mas y con corredores como Juan Pedro López, Roger Adrià, Pelayo Sánchez, Jorge Arcas y Diego Pescador. La presencia de Quintana representa uno de los grandes atractivos para una carrera que reunirá figuras de primer nivel.

Otro colombiano con una historia importante en Burgos es Iván Ramiro Sosa. El ciclista del Kern Pharma también sabe lo que significa ganar esta prueba, pues se coronó campeón en las ediciones de 2018 y 2019. Su regreso permitirá recordar una de sus mejores etapas como profesional y lo convierte nuevamente en un corredor a seguir en los puertos burgaleses.

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La tercera carta colombiana será Brandon Rivera, integrante del Netcompany Ineos. El corredor ha demostrado condiciones tanto en la montaña como en la contrarreloj y formará parte de una nómina encabezada por el español Carlos Rodríguez, además de Oscar Onley, Bob Jungels y AJ August.

La competencia tendrá además nombres de enorme peso internacional. Félix Gall, Giulio Ciccone, Dylan Teuns, Jefferson Alexander Cepeda y otros corredores de élite engrosan una participación que promete cinco días de alta exigencia.

Para Colombia, sin embargo, habrá tres historias particulares. Nairo busca reencontrarse con una carrera que ya ganó dos veces; Sosa regresa como bicampeón y Rivera afrontará el reto junto a una de las grandes estructuras del ciclismo mundial. Burgos volverá a tener acento colombiano.