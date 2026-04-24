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Nairo Quintana

¡Triunfo en Asturias! Así quedó el historial de victorias de Nairo Quintana como profesional

La cifra refleja una carrera extraordinaria construida entre Movistar Team y Arkéa Samsic, además de sus inicios con equipos colombianos.
Camilo Nieto
Nairo Quintana.
Nairo Quintana ganó en Asturias 2026. // @Movistar_Team

Nairo Quintana volvió a levantar los brazos y el ciclismo colombiano celebró este viernes el regreso a la victoria de una de sus máximas leyendas. El boyacense se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, sumó su triunfo número 52 como profesional y cortó una sequía de cuatro años sin ganar, desde su última celebración en 2022.

Nairo, cerca del adiós, volvió a mostrar el espíritu combativo que siempre lo acompañó

En una jornada que recordó sus mejores tiempos, Nairo respondió con el libreto que lo hizo histórico en Europa: ataque desde la fuga, inteligencia táctica en la montaña y llegada en solitario. Con clase intacta, el corredor del Movistar Team volvió a demostrar que sigue teniendo piernas y jerarquía para competir al más alto nivel.

Con esta nueva conquista, Nairo llegó a 52 victorias entre etapas y clasificaciones generales, consolidándose como uno de los ciclistas colombianos más ganadores de la historia. La cifra refleja una carrera extraordinaria construida entre Movistar Team y Arkéa Samsic, además de sus inicios con equipos colombianos.

El legado del boyacense está marcado por hitos inolvidables: fue el primer colombiano en ganar el Giro de Italia en 2014 y el segundo en conquistar la Vuelta a España, título logrado en 2016. Además, rozó la gloria en el Tour de Francia con dos subtítulos y un tercer puesto.

¡Triunfo en Asturias! Así quedó el historial de victorias de Nairo Quintana como profesional

2009: Campeonato de Colombia Contrarreloj sub-23

2010: Tour del Porvenir + 2 etapas

2012: Vuelta a Murcia + 1 etapa

2012: 1 etapa del Critérium del Dauphiné

2012: Ruta del Sur + 1 etapa

2012: Giro de Emilia

2013: 1 etapa de la Volta a Cataluña

2013: Vuelta al País Vasco + 1 etapa

2013: 2.º en el Tour de Francia + 1 etapa + Clasificación de la montaña + Clasificación de los jóvenes

2013: Vuelta a Burgos + 1 etapa

2014: Tour de San Luis + 1 etapa

2014: Giro de Italia + 2 etapas + Clasificación de los jóvenes

2014: Vuelta a Burgos + 1 etapa

2015: Tirreno-Adriático + 1 etapa

2015: 2.º en el Tour de Francia + Clasificación de los jóvenes

2015: 3.º en el UCI WorldTour

2016: Volta a Cataluña

2016: Tour de Romandía + 1 etapa

2016: Ruta del Sur + 1 etapa

2016: 3.º en el Tour de Francia

2016: Vuelta a España + 1 etapa + Clasificación de la combinada

2016: 2.º en el UCI WorldTour

2017: Vuelta a la Comunidad Valenciana + 1 etapa

2017: Tirreno-Adriático + 1 etapa

2017: Vuelta a Asturias + 1 etapa

2017: 2.º en el Giro de Italia + 1 etapa

2018: 1 etapa de la Vuelta a Suiza

2018: 1 etapa del Tour de Francia

2019: 1 etapa del Tour Colombia

2019: 1 etapa del Tour de Francia

2019: 1 etapa de la Vuelta a España

2020: 2.º en el Campeonato de Colombia Contrarreloj Plata

2020: Tour La Provence + 1 etapa

2020: Tour de los Alpes Marítimos y de Var + 1 etapa

2020: 1 etapa de la París-Niza

2021: Vuelta a Asturias + 1 etapa

2022: Tour La Provence + 1 etapa

2022: Tour de los Alpes Marítimos y de Var + 1 etapa

2025: victoria en la etapa 2 de la Vuelta a Asturias

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Nairo Quintana Ciclismo Colombiano Movistar Team