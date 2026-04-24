Nairo Quintana volvió a levantar los brazos y el ciclismo colombiano celebró este viernes el regreso a la victoria de una de sus máximas leyendas. El boyacense se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, sumó su triunfo número 52 como profesional y cortó una sequía de cuatro años sin ganar, desde su última celebración en 2022.
Nairo, cerca del adiós, volvió a mostrar el espíritu combativo que siempre lo acompañó
En una jornada que recordó sus mejores tiempos, Nairo respondió con el libreto que lo hizo histórico en Europa: ataque desde la fuga, inteligencia táctica en la montaña y llegada en solitario. Con clase intacta, el corredor del Movistar Team volvió a demostrar que sigue teniendo piernas y jerarquía para competir al más alto nivel.
Con esta nueva conquista, Nairo llegó a 52 victorias entre etapas y clasificaciones generales, consolidándose como uno de los ciclistas colombianos más ganadores de la historia. La cifra refleja una carrera extraordinaria construida entre Movistar Team y Arkéa Samsic, además de sus inicios con equipos colombianos.
El legado del boyacense está marcado por hitos inolvidables: fue el primer colombiano en ganar el Giro de Italia en 2014 y el segundo en conquistar la Vuelta a España, título logrado en 2016. Además, rozó la gloria en el Tour de Francia con dos subtítulos y un tercer puesto.
¡Triunfo en Asturias! Así quedó el historial de victorias de Nairo Quintana como profesional
2009: Campeonato de Colombia Contrarreloj sub-23
2010: Tour del Porvenir + 2 etapas
2012: Vuelta a Murcia + 1 etapa
2012: 1 etapa del Critérium del Dauphiné
2012: Ruta del Sur + 1 etapa
2012: Giro de Emilia
2013: 1 etapa de la Volta a Cataluña
2013: Vuelta al País Vasco + 1 etapa
2013: 2.º en el Tour de Francia + 1 etapa + Clasificación de la montaña + Clasificación de los jóvenes
2013: Vuelta a Burgos + 1 etapa
2014: Tour de San Luis + 1 etapa
2014: Giro de Italia + 2 etapas + Clasificación de los jóvenes
2014: Vuelta a Burgos + 1 etapa
2015: Tirreno-Adriático + 1 etapa
2015: 2.º en el Tour de Francia + Clasificación de los jóvenes
2015: 3.º en el UCI WorldTour
2016: Volta a Cataluña
2016: Tour de Romandía + 1 etapa
2016: Ruta del Sur + 1 etapa
2016: 3.º en el Tour de Francia
2016: Vuelta a España + 1 etapa + Clasificación de la combinada
2016: 2.º en el UCI WorldTour
2017: Vuelta a la Comunidad Valenciana + 1 etapa
2017: Tirreno-Adriático + 1 etapa
2017: Vuelta a Asturias + 1 etapa
2017: 2.º en el Giro de Italia + 1 etapa
2018: 1 etapa de la Vuelta a Suiza
2018: 1 etapa del Tour de Francia
2019: 1 etapa del Tour Colombia
2019: 1 etapa del Tour de Francia
2019: 1 etapa de la Vuelta a España
2020: 2.º en el Campeonato de Colombia Contrarreloj Plata
2020: Tour La Provence + 1 etapa
2020: Tour de los Alpes Marítimos y de Var + 1 etapa
2020: 1 etapa de la París-Niza
2021: Vuelta a Asturias + 1 etapa
2022: Tour La Provence + 1 etapa
2022: Tour de los Alpes Marítimos y de Var + 1 etapa
2025: victoria en la etapa 2 de la Vuelta a Asturias