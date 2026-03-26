[VIDEO] Así fue el espectacular embalaje en la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña

El británico Ethan Vernon se quedó con la victoria en la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña 2026, tras imponerse en un esprint reducido en Camprodon, en una jornada marcada por los cambios de recorrido y la alta tensión en el desenlace.

La etapa, inicialmente diseñada como un primer gran examen de montaña con final en Vallter, tuvo que ser recortada por las fuertes ráfagas de viento, lo que eliminó la subida definitiva y transformó el guion en un recorrido de 151 kilómetros entre Mataró y Camprodon, más favorable para corredores explosivos.

La prueba tiene a Remco Evenepoel y a Jonas Vingegaard como protagonistas

En ese contexto, Vernon sacó provecho de su velocidad y ubicación en los metros finales. El ciclista del NSN Cycling lanzó su ataque tras la última curva, a unos 150 metros de meta, y resistió el intento de remontada de Dorian Godon, quien finalizó segundo y logró conservar el liderato de la clasificación general. El podio lo completó Thomas Pidcock.

La jornada estuvo marcada por múltiples intentos de fuga desde los primeros kilómetros, aunque el pelotón mantuvo siempre el control. La escapada más sólida del día, liderada en el tramo final por Samuel Fernández y Merhawi Kudus, fue neutralizada a falta de 18 kilómetros, lo que dejó todo servido para una definición al esprint.

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En los kilómetros finales, la tensión aumentó con varias caídas y una lucha intensa por la posición. Sin embargo, Vernon se mostró firme en el momento decisivo y firmó su victoria número 14 como profesional.

La general sigue liderada por Godon, con Pidcock y Remco Evenepoel al acecho, en una Volta que promete emociones fuertes con la llegada de la alta montaña.