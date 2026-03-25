Final de infarto en la Vuelta a Cataluña, la tercera etapa venía lanzadísima, el pelotón a la caza de los dos protagonistas a menos de un kilómetro, cuando sucedió lo inevitable, la conmoción por la caída del belga Remco Evenepoel. El danés Jonas Vingegaard mermó la marcha y el pelotón se lo llevó y lo sobrepasó, el ganador fuer Dorian Godon.

En un primer momento la transmisión pensó que había existido un toque de rueda por parte del pedalistas el Visma, declaraciones recopiladas por la prensa el danés habría asegurado que se sorprendió por la situación, que al ver que a Remco se le iba la bicicleta de sus manos, decidió disminuir la velocidad en los últimos 600 metros.

Jonas: "No sé si Remco se cayó, simplemente salió despedido por encima del manillar. No quise aprovecharme, así que esperé al pelotón. Hoy no estaba contento conmigo, pero tenemos nuestra estrategia".

La caída, protagonista de la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña

El final de la etapa tuvo un giro inesperado en el último kilómetro. Cuando el pelotón ya había neutralizado a Jonas Vingegaard, la caída de Remco Evenepoel en una rotonda, a falta de 700 metros, cambió por completo el desenlace.

El incidente dejó el triunfo servido para un grupo numeroso que se disputó la llegada al esprint. Allí, Dorian Godon volvió a imponer su velocidad para ganar con autoridad, superando a Ethan Vernon y Noah Hobbs, en un cierre marcado por la tensión.