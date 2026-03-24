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Vuelta a Cataluña

[VIDEO] Espectacular definición al esprint en la Vuelta a Cataluña

Los pedalistas colombianos se mantienen en competencia, este miércoles se disputa la tercera jornada de la ronda española.
Camilo Nieto
Magnus Cort, ganador de la etapa 2 de la Vuelta a Cataluña.
Magnus Cort, ganador de la etapa 2 de la Vuelta a Cataluña. // @unoxmobility

Este martes se disputó la segunda jornada de la Vuelta a Cataluña, varios movimientos y mucha acción en esta competencia española. El ganador fue Magnus Cort, del Uno - X Team.

Los pedalistas colombianos se mantienen en competencia, este miércoles se disputa la tercera jornada de la ronda española.

Vuelta a Cataluña: Cinco colombianos hacen parte de la ronda española

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

Nairo Quintana (Movistar Team)

Einer Rubio (Movistar Team)

Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma)

Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling

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