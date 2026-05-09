[Video] Terrible caída en la segunda etapa del Giro; Adam Yates y Santiago Buitrago, afectados

La segunda etapa del Giro de Italia 2026 quedó marcada por una caída masiva que cambió por completo el desarrollo de la jornada y dejó múltiples consecuencias deportivas y médicas. El incidente ocurrió a 23 kilómetros de la meta, en territorio búlgaro, en una curva a la derecha con el asfalto mojado por la lluvia.

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Las condiciones climáticas jugaron un papel determinante. El suelo resbaladizo provocó que decenas de corredores se fueran violentamente al piso, generando una escena de gran impacto en la transmisión y obligando a la carrera a detenerse parcialmente.

La magnitud del accidente obligó a la organización a neutralizar la competencia durante varios kilómetros, mientras las ambulancias atendían a los afectados. La prioridad fue la asistencia médica, lo que redujo el pelotón y alteró la dinámica prevista para el final.

Video de la caída en la segunda etapa del Giro de Italia

UAE Team Emirates sufre dos bajas en pleno Giro de Italia

Uno de los equipos más golpeados fue el UAE Team Emirates, que sufrió los abandonos de Jay Vine y Marc Soler. Ambos corredores fueron trasladados al hospital para exámenes más detallados, según confirmó la propia escuadra.

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El mánager del equipo, Mauro Gianetti, expresó su preocupación tras el incidente y calificó el inicio del Giro como muy duro para su formación. Además de las bajas, el líder del equipo, Adam Yates, cedió terreno en la clasificación general tras verse involucrado en la caída.

Yates terminó con el rostro cubierto de barro y sangre, se levantó con dificultad y cruzó la meta con más de trece minutos de retraso, diciendo adiós a sus aspiraciones de podio en esta edición. El británico logró completar la etapa, pero fuera de toda pelea por la general.

Entre los retirados también estuvo el noruego Adne Holter, del Uno-X Mobility, quien no pudo continuar tras el impacto. Asimismo, otros ciclistas resultaron visiblemente afectados, algunos con prendas rasgadas y signos de dolor.

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La caída también involucró a corredores como el neerlandés Wilco Kelderman y el francés Rémi Cavagna, quienes, pese a las dificultades, lograron terminar la etapa. Las imágenes mostraron el nivel de afectación en el grupo, evidenciando la severidad del accidente.

Finalmente, tras la neutralización y el reinicio, la etapa se resolvió en un pelotón reducido y terminó con victoria del uruguayo Guillermo Thomas Silva. Sin embargo, el balance del día estuvo marcado por la caída, que dejó múltiples abandonos y reconfiguró la lucha en la clasificación general.