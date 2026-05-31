Vingegaard dejó un contundente mensaje en medio de lágrimas tras el Giro de Italia

Jonas Vingegaard escribió una nueva página dorada en la historia del ciclismo al conquistar el Giro de Italia 2026, una victoria que le permitió completar la colección de las tres grandes vueltas y consolidarse como uno de los corredores más dominantes de su generación.

El ciclista de Visma-Lease a Bike selló su triunfo en Roma tras tres semanas de competencia en las que mostró una superioridad contundente, especialmente en la montaña, donde logró sacar una importante diferencia que lo deja hoy como campeón, un hecho que ni él mismo se puede creer.

Palabras de Vingegaard tras el título del Giro de Italia

Tras la última etapa del Giro de a Italia en Roma, Vingegaard suma a su palmarés el Giro de Italia, la Vuelta a España y dos títulos del Tour de Francia, ingresando a un selecto grupo de ciclistas capaces de ganar las tres grandes rondas por etapas.

Además, se convirtió en el primer corredor danés en lograr esta hazaña, un hecho que marca un antes y un después para el ciclismo de su país.

El corredor de 29 años llegó a la última jornada con una cómoda ventaja en la clasificación general después de una exhibición en la etapa 20, donde consiguió su quinta victoria parcial de la carrera y prácticamente sentenció la competencia, aunque ni siquiera el propio ciclista se lo puede creer y en medio de la celebración solo pudo mencionar lo increíble y especial que era este hecho.

"Es increíble. Es algo con lo que he soñado toda mi vida, y poder lograrlo es muy especial para mí. Ganar esta carrera… me faltan las palabras para expresar lo que siento".

"Ha sido un día realmente especial, ver tanta gente en las calles… Es un honor llevar la maglia rosa por las calles de Roma. Después de tres semanas, qué manera tan bonita de terminar esto. Es aún más bonito tener a mi familia aquí. Se me saltan las lágrimas al verlos"