Vuelta a Burgos 2026: se suma otro colombiano a una nómina de lujo

La Vuelta a Burgos 2026 sigue completando su cartel y Colombia tendrá una presencia cada vez más importante en la edición 48 de la carrera española.

A los nombres ya conocidos de Nairo Quintana, Iván Ramiro Sosa y Brandon Rivera se suma ahora un nuevo corredor colombiano que amplía la nómina de escarabajos que estarán en competencia entre el 4 y el 8 de agosto.

La prueba contará con varias de las principales estructuras del ciclismo mundial y reunirá corredores con experiencia en grandes vueltas, ganadores de etapas y especialistas en la montaña.

El nuevo colombiano estará vinculado a una de las escuadras que ya confirmó prácticamente toda su formación para la competencia, aumentando el atractivo de una carrera que tendrá cinco jornadas de alta exigencia.

Nairo, Sosa y Rivera, nombres con historia en Burgos

Colombia ya tenía tres cartas importantes confirmadas. Nairo Quintana volverá a una carrera que conoce muy bien y en la que consiguió la victoria general en 2013 y 2014. Además, el corredor del Movistar Team se impuso en dos ocasiones en las Lagunas de Neila.

Iván Ramiro Sosa también tiene una relación especial con la prueba. El ciclista del Kern Pharma fue campeón de la Vuelta a Burgos en 2018 y 2019, por lo que volverá a una competencia en la que protagonizó algunos de los mejores momentos de su carrera.

Brandon Rivera, por su parte, representará al Netcompany Ineos y afrontará el reto junto a una nómina encabezada por Carlos Rodríguez, además de Oscar Onley, Bob Jungels y AJ August.

Vuelta a Burgos 2026: nuevo colombiano se suma a la nómina de escarabajos

Entre las nuevas confirmaciones aparece Juan Sebastián Molano, quien integrará el poderoso UAE Team Emirates XRG. El velocista colombiano cuenta con tres victorias de etapa en la Vuelta a Burgos, conseguidas entre 2021 y 2023, y llegará respaldado por una estructura con corredores como Pavel Sivakov y Jay Vine.

La carrera también tendrá a figuras como Steven Kruijswijk, Matthew Brennan y Max Poole, entre otros.

Así, Colombia aumenta su representación en una Vuelta a Burgos que promete ser uno de los grandes atractivos del calendario español de agosto y que volverá a tener varios escarabajos con argumentos para luchar por protagonismo en sus diferentes terrenos.