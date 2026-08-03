Vuelta a Burgos: se confirmó el quinto colombiano y hay sorpresa en el listado definitivo

La presencia colombiana en la Vuelta a Burgos 2026 quedó oficialmente confirmada con la inclusión de Daniel Felipe Martínez, quien aparece en el listado definitivo de inscritos para la edición número 48 de la carrera española.

El corredor del Red Bull-Bora-Hansgrohe, identificado con el dorsal 32, se convierte así en el quinto escarabajo colombiano que tomará la partida en una competencia que se disputará entre el 4 y el 8 de agosto, con cinco etapas en línea y un recorrido exigente.

La confirmación de Martínez se conoció este lunes, luego de que se publicara el listado oficial de participantes. El colombiano se suma a una representación nacional que ya estaba encabezada por Nairo Quintana, Iván Ramiro Sosa, Brandon Rivera y Diego Pescador, este último nombre del Movistar fue toda una sorpresa, inicialmente se esperaba al embalador Molano del UAE Emirates, quien optó por el Tour de Polonia que arrancó este lunes.

Daniel Felipe Martínez completa la nómina colombiana en la Vuelta a Burgos

En total, la Vuelta a Burgos reunirá a 154 ciclistas de 26 nacionalidades, pertenecientes a 22 equipos. La carrera volverá a contar con figuras importantes del pelotón internacional y será una oportunidad para los corredores que buscan protagonismo en la segunda parte de la temporada.

La presencia de Daniel Felipe Martínez eleva las expectativas de Colombia en la competencia. El corredor del Red Bull-Bora-Hansgrohe cuenta con experiencia en carreras por etapas y llega como una de las principales referencias del país para afrontar las jornadas montañosas.

El colombiano compartirá equipo con corredores como Giulio Pellizzari, Laurence Pithie y Gianni Moscon, dentro de una formación que buscará disputar las posiciones importantes de la clasificación general.

Con Martínez confirmado, Colombia tendrá cinco cartas para buscar protagonismo en las carreteras de Burgos

La carrera también tendrá un atractivo especial para los aficionados colombianos por el regreso de Nairo Quintana, quien ya sabe lo que significa ganar en Burgos. El boyacense fue campeón de la prueba en 2013 y 2014.

A su vez, Iván Ramiro Sosa llega con un antecedente todavía más directo: conquistó la clasificación general en 2018 y 2019. Diego Pescador y Brandon Rivera completarán la representación nacional.

La Vuelta a Burgos, además, cuenta entre sus campeones recientes con Isaac del Toro, Sepp Kuss, Primoz Roglic y Pavel Sivakov, lo que refleja el nivel de una prueba que se ha consolidado como una importante cita del calendario internacional.