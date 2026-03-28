Vuelta a Cataluña 2026: así que la clasificación general tras la etapa 6

Se disputó este sábado 28 de marzo la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña 2026 que contó con un recorrido de 158,2 kilómetros con inicio en Berga y meta en Queralt.

La jornada fue emocionante desde los primeros kilómetros, teniendo en cuenta los constantes ascensos y descensos, que permitieron que se concretara una fuga con figuras como el italiano Giulio Ciccone, el español Marc Soler y el ecuatoriano Richard Carapaz.

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Por otro lado, el pelotón de favoritos, con el líder de la clasificación general Jonas Vingegaard, estuvo liderado por el Red Bull Bora Hansgrohe, que trabajó para la causa del alemán Florian Lipowitz.

Al final, el grupo de favoritos acabó con la fuga y se encaminó hacia el ascenso al Santuario de Queralt para definir la ganador del día.

Jonas Vingegaard revalidó su condición de máxima figura al lanzar un ataque a dos kilómetros para el final y con gran categoría hacerse con la victoria.

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Clasificación general de la Vuelta a Cataluña - etapa 6