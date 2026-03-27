Vuelta a Cataluña 2026: así quedó la clasificación general tras la etapa 5

El líder del Visma-Lease a Bike se impuso en solitario en la exigente jornada entre La Seu d’Urgell y La Molina/Coll de Pal, tras un ataque demoledor en los kilómetros finales que dejó sin respuesta a sus principales rivales.

El danés Jonas Vingegaard firmó una actuación dominante en la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña 2026

Fue a siete kilómetros de meta cuando Vingegaard lanzó el ataque definitivo. Solo Remco Evenepoel pudo reaccionar inicialmente, pero el danés volvió a cambiar de ritmo poco después y se marchó en solitario, abriendo una brecha imposible de cerrar.

Su superioridad fue tal que, a falta de 3,5 kilómetros, ya contaba con más de 40 segundos de ventaja sobre sus perseguidores.

El líder virtual no dio opción a la sorpresa y cruzó la meta en solitario, firmando una victoria contundente que le permite enfundarse el maillot de líder. Por detrás, Felix Gall fue segundo a 51 segundos, mientras Lenny Martinez completó el podio del día.

La jornada supuso además el final del liderato de Dorian Godon, quien no logró resistir el ritmo en la alta montaña. Con este resultado, Vingegaard toma el mando de la general y se posiciona como el gran favorito al título en la ronda catalana, tras una exhibición que marca diferencias claras entre los aspirantes.

La quinta jornada del recorrido contó con 155,3 kilómetros entre La Seu d’Urgell y La Molina/Coll de Pal

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 4:13:44

2. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 0:51

3. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 1:01

4. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 1:01

5. Valentin Paret-Peintre (FRA/Soudal-Quick Step) a 1:03

6. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 1:38

7. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 1:39

8. Lorenzo Fortunato (ITA/XDS-Astana) a 0:06. a 1:39

9. Cian Uijtdebroeks (BEL/Movistar) a 1:39

10. Ben O'Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 1:39

11. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 1:45

24. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 3:43

35. Jefferson Cepeda (ECU/EF Education-EasyPost) a 5:01

40. Iván Ramiro Sosa (COL/Kern Pharma) a 6:49

Vuelta a Cataluña 2026: así quedó la clasificación general tras la etapa 5

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 19:44:45

2. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 0:57

3. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 1:09

4. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 1:13

5. Valentin Paret-Peintre (FRA/Soudal-Quick Step) a 1:15

6. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 1:38

7. Ben O'Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 1:51

12. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 1:57

13. Enric Mas (ESP/Movistar) a 1:57

15. Mikel Landa (ESP/Soudal-Quick Step) a 2:03

23. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 3:55