La edición 65 de la Vuelta al País Vasco comenzó este lunes con una exigente contrarreloj individual de 13,8 kilómetros en Bilbao, una jornada corta pero selectiva que marcó las primeras diferencias en la clasificación general.
El francés Paul Seixas se convirtió en el gran protagonista de la jornada inaugural de la Vuelta al País Vasco 2026, tras imponerse en la contrarreloj individual disputada en Bilbao. Con apenas 19 años, el corredor del equipo Decathlon-CMA CGM firmó una actuación sobresaliente al detener el cronómetro en 17:09 sobre un recorrido de 13,8 kilómetros.
Vuelta al País Vasco 2026: así terminaron los colombianos en la clasificación general tras la primera etapa
El trazado, lejos de ser un simple ejercicio para especialistas, presentó una dificultad temprana con el Alto de Santo Domingo (2,4 km al 7 %), que obligó a los corredores a medir esfuerzos desde el inicio. Tras la subida, el recorrido ofreció un descenso técnico antes de un cierre en ligero ascenso, con un último kilómetro al 4,6 % que terminó por castigar a quienes no administraron bien la energía.
En clave colombiana, la jornada tuvo protagonismo con la presencia de cuatro representantes: Juan Guillermo Martínez, Brandon Rivera, Sergio Higuita y Harold Tejada.
Rivera, con experiencia en este tipo de esfuerzos, buscó defenderse en un recorrido que combinó potencia y técnica, mientras que Higuita y Tejada apostaron por minimizar pérdidas pensando en la montaña, su terreno natural. Por su parte, el joven Martínez continúa sumando experiencia en una prueba de alto nivel del calendario WorldTour.
Colombianos, en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco
A lo largo de su historia, la Itzulia ha tenido presencia colombiana en lo más alto del podio. Nombres como Daniel Felipe Martínez, campeón en 2022; Miguel Ángel López, ganador en 2019; y Nairo Quintana, vencedor en 2013, han dejado huella en una competencia que exige versatilidad y resistencia.
La competencia continuará este martes con una etapa de montaña entre Pamplona y Lekunberri, donde el joven francés pondrá a prueba su capacidad para defender el liderato ante los favoritos al título.
Clasificación etapa 1
1. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) - 17:09
2. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 0:23
3. Felix Grobschartner (AUT/UAE Emirates-XRG) 0:27
4. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 0:28
5. Ilan Van Wilder (BEL/Soudal-Quick Step) a 0:29
17. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 0:55
79. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 1:50
86. Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) a 1:56
140. Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 2:57
Clasificación general
