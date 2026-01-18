Vuelta al Táchira 2026: ganador de la última etapa y clasificación general

El venezolano Jorge Abreu, del equipo Fina Arroz CES Multimarcas, se coronó este domingo 18 de enero campeón de la edición 61 de la Vuelta al Táchira de ciclismo que se corrió en territorio venezolano, mientras que su compatriota Diego Méndez obtuvo el segundo lugar y el colombiano Brandon Rojas completó el podio quedando tercero.

En un video en Instagram de la Vuelta al Táchira, Abreu, de 35 años, reconoció que tuvo dificultades en la última y décima etapa, pero afirmó que pudo ganar tiempo para quedarse con el campeonato, título que dedicó a sus familiares y compañeros de equipo.

Por su parte, Méndez, de apenas 19 años, valoró su preparación para conseguir la segunda plaza, al tiempo que reconoció la labor de los preparadores de su equipo Lotería del Táchira.

¿Quién ganó la última etapa de la Vuelta al Táchira 2026?

Este domingo se disputó la última etapa esta la carrera por etapas de categoría UCI America Tour 2.2, un circuito de 99,3 kilómetros entre las ciudades Ureña y San Cristóbal, en el estado Táchira de Venezuela (al oeste, cerca de la frontera con Colombia).

Durante esta carrera, el colombiano Ángel Gil del equipo GW Erco Sportfitness, obtuvo el primer lugar, mientras que los venezolanos Jesús Goyo y Diego Méndez se quedaron con el segundo y tercer puesto, respectivamente, de esta décima etapa.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta al Táchira 2026:

1. Jorge Abreu (Fina Arroz-CES Multimarcas) a 36:23:57

2. Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel) a 2:05

3. Brandon Rojas (GW Erco Sportfitness) a 3:07

4. Carlos Galviz (Politáchira-Heidy Lee Sport) a 3:41

5. Ángel Gil (GW Erco Sportfitness) a 5:10.