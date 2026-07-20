Vuelta de la Juventud 2026 EN VIVO - Etapa 1

Arranca este lunes 20 de julio una de las pruebas más importantes del calendario ciclístico colombiano. Se trata de la Vuelta de la Juventud, que dará inicio con una exigente fracción de 125 kilómetros entre Yopal y Trinidad.

La jornada inaugural presenta un recorrido propio para los velocistas y rodadores, quienes tendrán la oportunidad de ser protagonistas.

Recorrido etapa 1 de la Vuelta de la Juventud

Etapa 1 – lunes 20 de julio

Yopal – Pore – Trinidad (125 km.)

La Vuelta de la Juventud EN VIVO por RCN

Todas las emociones de la Vuelta de la Juventud 2026 se podrán seguir EN VIVO por el canal de YouTube y la APP del Canal RCN.

Recorrido de la Vuelta de la Juventud

Etapa 1 – lunes 20 de julio

Yopal – Pore – Trinidad (125 km.)

Etapa 2 – martes 21 de julio

Aguazul – Monterrey – Regreso – Aguazul – Yopal (181.5 km.)

Etapa 3 – miércoles 22 de julio

CRI Aguazul – Vía Yopal hasta PR 95 – Regreso Aguazul (33.2 km.)

Etapa 4 – jueves 23 de julio

Yopal – Aguazul – Monterrey – Villanueva (140.8 km.)

Etapa 5 – viernes 24 de julio

Villanueva – San Luis de Gaceno – Santa María – Guateque (115.4 km.)

Etapa 6 – sábado 25 de julio

Guateque – Machetá – Sisga – Chocontá – Villapinzón – Ventaquemada – Variante de Tunja – Paipa – Duitama – Alto del Cogollo (179.1 km.)

Etapa 7 – domingo 26 de julio

Duitama – Paipa – Variante de Tunja – Chocontá – Sisga – Sesquilé – Guatavita – El Salitre – Sopó (181.2 km.)