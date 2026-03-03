A 100 días del Mundial: Ecuador tendría primeros dos polémicos convocados

Poco a poco se van definiendo las listas de convocados para las diferentes selecciones que participarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a partir del mes de junio. Uno de esos seleccionados es nada más ni nada menos que Ecuador bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece.

El entrenador argentino se ha ganado las críticas por parte de los aficionados de Ecuador sin importar que clasificaron a la Copa del Mundo segundo detrás de Argentina. Fue la selección menos goleada con apenas cinco tantos en las Eliminatorias Sudamericanas, pero, en contraste, fue una de las selecciones que menos goles convirtió.

La afición pide nuevos jugadores en la Fecha FIFA de marzo en la que enfrentarán a Marruecos y Países Bajos el 27 y 31 respectivamente. Sin embargo, Sebastián Beccacece ya aseguró que tiene el 80% de la base definida para el Mundial en donde se verán las caras con Curazao, Costa de Marfil y Alemania.

LOS DOS CONVOCADOS POLÉMICOS QUE TENDRÍA LA SELECCIÓN DE ECUADOR

Con esa información de los 20 convocados que ya estarían definidos para Sebastián Beccacece, Bolavip Ecuador filtró la siguiente lista de jugadores que estarían en la convocatoria, Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Moisés Ramírez, Piero Hincapié, Willian Pacho, Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, John Yeboah, Gonzalo Plata, Kendry Páez, Alan Minda, Denil Castillo, Enner Valencia, Leonardo Campana y Kevin Rodríguez.

En ese sentido, quedarían solo seis jugadores disponibles para la convocatoria de Ecuador. Según información de Andrés Muñoz, el entrenador argentino tendría en mente convocar al arquero David Cabezas. El guardameta estaría en la lista de los amistosos y podría ser uno de los convocados para el Mundial.

Esta información llegó por Libertad de Loja que anunciaron que David Cabezas estará frente a Marruecos y Países Bajos. Cabezas es, sin duda alguna, un polémico personaje, dado que lleva tres meses sin jugar partidos oficiales por una sanción de esa duración.

Su penalización se produjo por un presunto caso de apuestas ilegales y amaños de partidos con El Nacional. Fue fichado por Libertad de Loja para volver a jugar en esta temporada de cara al Mundial.

Además del arquero David Cabezas, el otro que filtraron es Djorkaeff Reasco, el delantero podría ser una solución en un ataque de Ecuador que depende mucho de lo que pueda llegar a hacer Enner Valencia que es el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana.

Djorkaeff Reasco jugó por última vez un partido con la selección de Ecuador en el Mundial de 2022 cuando enfrentó a Senegal. El jugador regresaría a las convocatorias después de cuatro años. En El Nacional dejó grandes sensaciones y ahora en Independiente del Valle.

En diálogo con KCH, Agustín Delgado se refirió al tema de Djorkaeff Reasco, “es un chico con muchas condiciones. Sigue marcando goles, sigue estando en un buen nivel y eso es lo importante. Y como digo yo, los jugadores de la Selección son los que están en gran momento y lógicamente esperemos que el entrenador pueda elegir los mejores”.