¡A corregir para la Liga! Marlon Torres anticipó duelo contra Millonarios

Marlon Torres ya puso la mira en el partido del próximo domingo frente a Millonarios, luego de la sufrida victoria 2-1 de América de Cali sobre Alianza Atlético por la segunda jornada de la Copa Sudamericana.

América reaccionó y encontró la remontada en el segundo tiempo en Copa Sudamericana

El defensor analizó el rendimiento del equipo escarlata tras un compromiso en el que comenzó abajo en el marcador y debió remontar ante el conjunto peruano. Para Torres, el desarrollo del juego estuvo marcado por errores propios y momentos de ansiedad.

“Quizás nos sorprendió un poco el planteo de Alianza, pero ya lo habíamos estudiado. El gol de ellos viene por una pérdida de nosotros, nos cogieron mal parados y bueno, concretaron”, explicó el zaguero tras el encuentro en el estadio Pascual Guerrero.

Pese al golpe inicial, América logró reaccionar antes del descanso y encontró la remontada en el segundo tiempo. Torres consideró que el equipo debió serenarse para encontrar su mejor versión.

“Faltos de confianza no tanto, es más por ahí la ansiedad de querer ganar acá de local con nuestra gente. Por ahí llegaron las imprecisiones. Después nos calmamos, controlamos un poco más el juego y en el segundo tiempo salimos a remontarlo”, aseguró.

América, por la clasificación a los ocho, enfrenta a Millonarios en el Pascual Guerrero el domingo a las 8:30 p. m.

El central también reconoció que el equipo ha detectado una debilidad defensiva en acciones por los costados, un aspecto que buscarán corregir de inmediato para los próximos compromisos.

“Creo que por ahí hay que tener un poco más de concentración a la hora de esos balones cruzados, nos están dificultando un poco. Ya nos hemos dado cuenta de esa deficiencia que tenemos y es cuestión de trabajarlo para que no vuelva a pasar más”, señaló.

Sobre el desgaste físico y la exigencia del calendario entre torneo local e internacional, Torres fue claro en la necesidad de una buena recuperación. “Hay que cuidarnos bien, recuperarnos bien, comer bien, descansar bien y prepararnos para todo lo que se viene. El calendario está bastante apretado”, comentó.

El defensor anticipó el choque ante Millonarios, uno de los partidos más esperados de la jornada en la Liga BetPlay: “Se viene Millonarios, un equipo bastante fuerte, también de torneo internacional. Escuché que ganó, entonces tienen una motivación extra. Es un clásico más de Colombia y los clásicos hay que ganarlos”, sentenció.