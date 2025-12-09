A qué hora y cómo ver EN VIVO Mónaco vs. Galatasaray, Champions League HOY martes

H ora y canal de TV para ver EN VIVO Mónaco vs. Galatasaray

El partido de la fecha 6 en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este martes 9 de diciembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que en Colombia y Latinoamérica se podrá ver por la señal de ESPN y Disney+.

Lea también: Leyenda del Liverpool apunta a Salah: “Causa el máximo daño posible”

La plataforma en ‘streaming’ de Disney+ también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica, en México se podrá disfrutar del compromiso por la señal de tabii y FOX One; mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Paramount+, ViX o CBS Sports Golazo.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:30 horas

ET Estados Unidos: 15:30 horas

PT Estados Unidos: 12:30 horas.