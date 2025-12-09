Logo Deportes RCN Vertical
Champions League

A qué hora y cómo ver EN VIVO Mónaco vs. Galatasaray, Champions League HOY martes

El equipo francés solo ha sumado una victoria en lo que va de la competencia.
Daniel Orlando Torres Forero
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Mónaco vs. Galatasaray

El partido de la fecha 6 en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este martes 9 de diciembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que en Colombia y Latinoamérica se podrá ver por la señal de ESPN y Disney+.

La plataforma en ‘streaming’ de Disney+ también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica, en México se podrá disfrutar del compromiso por la señal de tabii y FOX One; mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Paramount+, ViX o CBS Sports Golazo.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:30 horas

ET Estados Unidos: 15:30 horas

PT Estados Unidos: 12:30 horas.

