A qué hora y cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Manchester City, Liga BetPlay HOY miércoles

H ora y canal de TV para ver EN VIVO Real Madrid vs. Manchester City

El partido de la fecha 6 en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que en Colombia, países del centro y Suramérica se podrá ver por la señal de ESPN y Disney+.

En Argentina también se podrá ver el compromiso por la señal de Fox Sports, en México se podrá disfrutar por FOX One; mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Paramount+ o DAZN USA.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:0 horas

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.