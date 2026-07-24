"¿A qué se va a quedar?": la pregunta que sacude el futuro de Juan Fernando Quintero

La situación de Juan Fernando Quintero en River Plate sigue generando debate en Argentina. Esta vez fue el diario Olé, que dedicó una fuerte editorial al presente del volante colombiano y puso en duda su continuidad en el club, al considerar que la relación con el entrenador Eduardo Coudet parece estar completamente desgastada.

El texto tiene como principal argumento: “Juanfer, el colgado número 15”, sostiene que el conflicto entre el futbolista y el técnico dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad evidente tras la final perdida frente a Belgrano.

El medio Olé también cuestionó la ausencia del colombiano en los entrenamientos del equipo, recordando que mantiene contrato vigente con River.

Sin embargo, concluye que la realidad deportiva del mediocampista lo acerca cada vez más al grupo de jugadores relegados por el cuerpo técnico, alimentando las versiones sobre una posible salida en este mercado de fichajes.

La prensa argentina lanzó un fuerte mensaje sobre el futuro de Juan Fernando Quintero

Según el análisis del medio argentino, Quintero recibió un trato que consideró irrespetuoso al ingresar al partido únicamente en los cinco minutos finales, cuando River ya caía 3-2. Para Olé, esa decisión fue interpretada por el colombiano como un claro desaire del entrenador.

“El colombiano se sintió boludeado por el técnico”, afirma la editorial, que además señala que no es necesario profundizar demasiado para entender el malestar del mediocampista.

El diario también plantea que Coudet nunca encontró en Quintero un futbolista de su preferencia y respalda esa postura con los números. En el semestre, el colombiano apenas disputó 448 minutos, repartidos en 12 partidos, de los cuales solo tres fueron como titular.

Olé cuestiona el futuro de Juan Fernando Quintero en River: “¿A qué se va a quedar?”

Para Olé, resulta llamativo que un jugador con las características de Quintero haya tenido tan poca participación. El medio resalta que River no cuenta con otro futbolista capaz de ofrecer la calidad de su pase, la precisión de su pegada y la personalidad para asumir el protagonismo en los momentos de mayor presión.

Aunque reconoce que Coudet tiene plena autoridad para elegir a los jugadores que considera más adecuados para su idea de juego, también sostiene que Quintero está en todo su derecho de replantear su continuidad.

“¿A qué se va a quedar en River?”, pregunta la editorial, al recordar que el panorama podría ser aún más complicado si el club concreta la llegada de nuevos futbolistas ofensivos como Ángel Correa, Thiago Almada o Esequiel Barco.