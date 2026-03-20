Agéndese con el calendario de Millonarios en Sudamericana: fechas y horarios

El camino internacional de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026 ya está definido y presenta un grupo exigente, con rivales de tradición y estilos contrastantes. El equipo capitalino integra el Grupo C junto a São Paulo, O'Higgins y Boston River.

El reto para el conjunto ‘embajador’ será mantener regularidad tanto en casa como fuera, en una zona donde cada punto puede marcar la diferencia. La Sudamericana se presenta, así, como una oportunidad para ratificar su crecimiento en el ámbito internacional.

Fabián Bustos analizó el grupo que enfrentará Millonarios en la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El director técnico de Millonarios, Fabián Bustos, analizó el grupo que afrontará su equipo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, destacando la exigencia de los rivales y la necesidad de competir con inteligencia para avanzar de ronda.

El estratega comenzó refiriéndose a São Paulo, al que calificó como el rival de mayor peso. “Es un equipo histórico, con mucho potencial y que ha arrancado muy bien en el Brasileirao, compartiendo el primer lugar”, señaló.

Sobre O'Higgins, Bustos destacó el trabajo colectivo y el orden táctico. El entrenador recordó los recientes enfrentamientos del equipo chileno ante Deportes Tolima en la fase previa de la Libertadores, donde, según su análisis, dejó una buena imagen tanto en casa como de visitante. “Es un equipo duro, con un cuerpo técnico que trabaja bien. Hizo buenos partidos y hay que tenerlo muy en cuenta”, afirmó.

En cuanto a Boston River, el técnico subrayó el contexto de cambio que atraviesa el club uruguayo. Si bien no ha tenido un buen inicio en su liga local, la llegada de un nuevo entrenador podría generar una reacción en su rendimiento. “Seguramente con el cambio van a mejorar”, apuntó.

Sobre las fechas y el calendario, Millonarios enfrenta lo que queda del semestre con la ilusión de meterse en las finales del camponato local, pero con la ilusión de avanzar de ronda en Sudamericana

Fechas y horarios de Millonarios en la Copa Sudamericana en la fase de Grupos

Fecha 1:

O’Higgins vs Millonarios

Abril 7, 7:00 PM

Fecha 2:

Millonarios vs (equipo con escudo CABR)

Abril 14, 9:00 PM

Fecha 3:

Millonarios vs São Paulo (SPFC)

Abril 28, 7:30 PM

Fecha 4:

(CABR) vs Millonarios

Mayo 7, 5:00 PM

Fecha 5:

São Paulo (SPFC) vs Millonarios

Mayo 19, 7:30 PM

Fecha 6:

Millonarios vs O’Higgins

Mayo 26, 5:00 PM