Alarma en Argentina: titular indiscutido está en duda para el debut mundialista

La cuenta regresiva para el estreno de Argentina en la Copa Mundial de 2026 ha estado marcada por el estado físico de los futbolistas, noticia que inquieta al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Nicolás Tagliafico, habitual titular en el costado izquierdo de la defensa albiceleste, presentó molestias físicas y su presencia en el debut frente a Argelia quedó en duda.

Según informó la periodista Nani Senra en DSports, el lateral del Olympique de Lyon arrastra un problema derivado de un golpe sufrido en el amistoso frente a Honduras. La molestia fue lo suficientemente importante como para impedirle integrar siquiera el banco de suplentes en el compromiso posterior contra Islandia, situación que generó preocupación dentro de la delegación argentina.

Alarma en Argentina: Tagliafico llega entre dudas al debut del Mundial 2026

La incertidumbre aumentó durante la jornada del miércoles, cuando el defensor no pudo trabajar a la par de sus compañeros. De acuerdo con la información revelada por TyC Sports, el futbolista será sometido a evaluaciones médicas para determinar la evolución de la molestia y establecer si llegará en condiciones óptimas al primer encuentro del Grupo J.

Aunque por el momento no se habla de una lesión grave, los tiempos juegan en contra. Argentina debutará el próximo 16 de junio en Kansas City frente a Argelia y Scaloni aún trabaja en los últimos ajustes de una nómina que recientemente perdió a Leonardo Balerdi por lesión.

Saltan las alarmas en Argentina: una figura preocupa a Scaloni antes del Mundial

Las reglas de la FIFA permiten realizar modificaciones en la lista definitiva de convocados únicamente en casos de enfermedad o lesión grave comprobada y hasta 24 horas antes del primer partido de cada selección. Sin embargo, las informaciones procedentes del entorno argentino indican que Tagliafico no correría riesgo de quedar fuera del Mundial, aunque sí podría perderse el estreno.

La preocupación no se limita al lateral izquierdo. Nicolás González también trabajó de manera diferenciada debido a una sobrecarga muscular. El atacante, que ya había llegado entre dudas físicas tras superar un desgarro, será monitoreado en las próximas horas.

Mientras tanto, Scaloni sigue atento a la evolución de dos futbolistas importantes dentro de su estructura. A pocos días del inicio de la defensa del título mundial, cualquier contratiempo físico representa un dolor de cabeza para una selección que aspira a volver a pelear por la gloria máxima del fútbol.