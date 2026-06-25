Alemania explotó tras la decisión del VAR que favoreció a Ecuador

Ecuador estuvo a centímetros de quedar contra las cuerdas en el arranque del segundo tiempo frente a Alemania, pero una revisión del VAR terminó cambiando por completo el rumbo del partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026.

La acción se produjo apenas iniciada la etapa complementaria. El árbitro del encuentro, Tori Penso, sancionó penal a favor de Alemania luego de considerar que Joel Ordóñez derribó por detrás a Kai Havertz dentro del área.

La decisión fue inmediata y los jugadores alemanes comenzaron a prepararse para ejecutar una oportunidad que podía significar la ventaja en un duelo decisivo para las aspiraciones de ambos equipos.

Ecuador respira: el VAR corrigió un penal para Alemania y mantuvo la igualdad en Nueva Jersey

Sin embargo, mientras los futbolistas europeos celebraban la determinación arbitral, los ecuatorianos reclamaban una infracción previa en la mitad del campo.

Las protestas llevaron a que el VAR revisara toda la secuencia de la jugada antes de la ejecución desde los once metros.

Tras analizar las imágenes, los asistentes de video detectaron una falta de Leroy Sané sobre Pedro Vite en el inicio de la acción ofensiva. El contacto había pasado desapercibido para la jueza central, pero resultó determinante para invalidar todo lo ocurrido posteriormente.

Del penal al alivio: la decisión del VAR que favoreció a Ecuador ante Alemania

Penso fue llamada al monitor para observar la repetición y, luego de varios segundos de revisión, tomó la decisión de revertir su fallo inicial. El penal quedó anulado y el juego se reanudó con tiro libre para Ecuador.

La determinación provocó alivio inmediato en el conjunto sudamericano, que veía cómo una jugada que parecía condenarlo terminaba convirtiéndose en una segunda oportunidad para mantenerse en partido.

Del otro lado, los futbolistas alemanes reaccionaron con evidente frustración tras perder una ocasión inmejorable para inclinar la balanza.

Con el marcador igualado 1-1, el encuentro mantuvo toda la tensión propia de una definición mundialista, con ambos equipos conscientes de que cualquier detalle podía marcar la diferencia entre avanzar o complicar seriamente su clasificación.