Alemania fue una avalancha y Havertz protagonizó la primera gran polémica

Alemania dejó claras sus intenciones desde el pitazo inicial en el duelo frente a Costa de Marfil por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann salió decidido a imponer condiciones y encontró en Kai Havertz a su principal referencia ofensiva durante los primeros minutos del compromiso.

La primera gran advertencia llegó apenas 13 segundos después del inicio del encuentro. Florian Wirtz filtró un balón para Havertz dentro del área y el delantero alemán sacó un remate rápido que pasó cerca del arco africano.

La jugada reflejó la agresividad con la que la Mannschaft afrontó un partido clave en sus aspiraciones de clasificación.

Havertz encendió las alarmas: Alemania arrancó con una presión asfixiante

Lejos de bajar el ritmo, Alemania continuó presionando y generando peligro sobre la portería defendida por Yahia Fofana. A los nueve minutos llegó la ocasión más clara hasta ese momento. Havertz apareció libre cerca del punto penal para conectar un potente cabezazo que parecía destinado a romper el cero.

Sin embargo, el guardameta marfileño respondió con una intervención de enorme nivel. Fofana se lanzó sobre su poste derecho y logró desviar el balón con una espectacular atajada, manteniendo el empate y evitando que Alemania encontrara recompensa a su dominio inicial.

Alemania vs. Costa de Marfil: Havertz tuvo la primera gran ocasión del partido

La actuación del arquero de Costa de Marfil fue clave para sostener a su selección en los primeros compases del partido, especialmente ante un rival que llegaba impulsado por la contundente victoria 7-1 sobre Curazao en su estreno mundialista.

Por su parte, Havertz volvió a demostrar por qué es una de las piezas fundamentales del ataque alemán. Su movilidad, presencia en el área y capacidad para generar ocasiones lo convirtieron rápidamente en la principal amenaza para la defensa africana.

Con el paso de los minutos, Alemania mantuvo la iniciativa, mientras Costa de Marfil intentaba resistir el asedio y aprovechar cualquier espacio para sorprender al contragolpe en un duelo de alta intensidad en la Copa del Mundo 2026.