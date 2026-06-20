Alemania no lo puede creer: segundo gol anulado ante Costa de Marfil

Alemania no encuentra la manera de romper la resistencia de Costa de Marfil y nuevamente sufrió una decisión arbitral que le impidió igualar el marcador. Los europeos habían conseguido el empate por medio de Kai Havertz, pero la acción fue invalidada por una infracción previa de Jamal Musiala sobre Odilon Kossounou.

La jugada llegó después de un momento de presión africana. Ange Bonny había exigido a Manuel Neuer con un remate peligroso que obligó al experimentado arquero alemán a intervenir para evitar el segundo tanto de Costa de Marfil. La respuesta de Alemania fue inmediata y terminó con el balón dentro del arco rival gracias a Havertz.

Sin embargo, la celebración duró poco. El árbitro revisó la acción y determinó que antes del remate final existió una falta de Musiala sobre Kossounou en la disputa del balón, por lo que decidió anular el tanto y mantener la ventaja marfileña en el marcador.

Alemania vuelve a celebrar y vuelve a quedarse con las manos vacías: otro gol anulado ante Costa de Marfil

El episodio se suma a la polémica del primer tiempo para Alemania, que ya había visto cómo le anulaban otro gol.

A los 21 minutos, Aleksandar Pavlović había convertido de cabeza tras una mala salida del arquero Yahia Fofana, pero el juez consideró que hubo una infracción del mediocampista sobre el guardameta.

Mientras Costa de Marfil disfruta la ventaja conseguida con el gol de Frank Kessié, Alemania acumula ocasiones desperdiciadas y dos goles invalidados que le han impedido reflejar en el marcador el dominio ofensivo mostrado durante varios pasajes del encuentro.