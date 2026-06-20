Alemania sobrevivió al caos: dos goles anulados, sufrimiento y clasificación

Alemania vivió una montaña rusa de emociones en Canadá, pero terminó celebrando una victoria que parecía escaparse. El tetracampeón mundial pasó de la frustración y la desesperación a la alegría absoluta gracias a una remontada llena de carácter ante Costa de Marfil, con Deniz Undav como el héroe inesperado de una noche inolvidable.

El conjunto europeo comenzó el partido buscando imponer su jerarquía, pero se encontró con un rival valiente, ordenado y decidido a hacer historia.

Costa de Marfil resistió la presión alemana y aprovechó su oportunidad más clara al minuto 29: Amad Diallo remató dentro del área, Manuel Neuer evitó el gol en primera instancia, pero el rebote quedó servido para Frank Kessié, quien apareció para marcar el 1-0.

¡Alemania está en dieciseisavos! La remontada épica que evitó una sorpresa ante Costa de Marfil

Alemania tuvo que luchar contra todo. En el primer tiempo vio cómo le anulaban dos goles: primero a Aleksandar Pavlović por una supuesta falta sobre el arquero Yahia Fofana y luego a Kai Havertz por una infracción previa de Jamal Musiala. La frustración crecía, pero el equipo de Julian Nagelsmann no bajó los brazos.

En el segundo tiempo llegó la reacción desde el banco. El entrenador alemán apostó por los ingresos de Jamie Leweling, Nadiem Amiri y Deniz Undav, movimientos que terminaron cambiando la historia del partido. A los 67 minutos, Undav inició la jugada del empate y luego apareció para empujar el centro de Amiri y devolverle la vida a su selección.

Remontada alemana y boleto asegurado: el tetracampeón sigue vivo en el Mundial

Cuando el empate parecía definitivo, Alemania encontró el premio mayor. En el minuto 93, Undav volvió a aparecer para marcar su doblete y completar una remontada cargada de emoción.

El delantero, que comenzó el partido como suplente, terminó convertido en el salvador del gigante europeo.

Costa de Marfil luchó hasta el final y estuvo cerca de sostener un resultado histórico, pero Alemania demostró por qué nunca debe darse por vencida. Entre polémicas, sufrimiento y un héroe inesperado, el equipo de Nagelsmann consiguió una victoria que puede marcar un antes y un después en su camino mundialista.