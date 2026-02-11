Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO 11 de febrero - Copa Libertadores

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo se perfila como un duelo cargado de tensión y expectativas, en el que ambos equipos buscarán sellar su clasificación a la siguiente instancia de la Copa Libertadores.

Tras un primer compromiso disputado y que terminó con victoria para 2 de mayor por la mínima diferencia, la definición promete emociones fuertes, especialmente por lo que está en juego y por el contexto que rodea a dos clubes con realidades distintas pero con la misma ambición de avanzar.

Así podrá ver en vivo Alianza Lima vs 2 de mayo en Copa libertadores

El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por el partido de vuelta de la fase previa de la Copa Libertadores se disputará este jueves 5 de febrero a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Disney Premium, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30

