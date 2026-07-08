Álvaro Montero está a un paso de dar uno de los grandes golpes del mercado

El futuro de Álvaro Montero parece estar definido. Tras finalizar su participación con la selección Colombia en el Mundial 2026, el arquero de 31 años quedó listo para resolver su próximo desafío y, desde Argentina, aseguran que su llegada a Boca Juniors está prácticamente cerrada.

Según informó el diario Olé, el club 'xeneize' ya tiene acordada la incorporación del guardameta y únicamente espera su regreso al país para completar los últimos trámites antes de oficializar el fichaje.

La eliminación de Colombia en los octavos de final aceleró el proceso y dejó el camino libre para que el futbolista avance en su vinculación con el conjunto de La Bombonera.

En Argentina ya dan por hecho el próximo paso de Álvaro Montero

De acuerdo con la publicación argentina, Boca confía plenamente en que el negocio llegará a buen puerto. El siguiente paso será que Montero se someta a los exámenes médicos de rigor y, posteriormente, firme su contrato como nuevo refuerzo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

En paralelo, también resta el intercambio definitivo de documentos entre Boca y Vélez Sarsfield, club que tenía al colombiano bajo préstamo y que ejecutará primero la opción de compra para concretar posteriormente la venta al conjunto azul y oro.

La operación, según Olé, rondaría los cuatro millones de dólares, una cifra que no representaría un inconveniente para la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

Álvaro Montero está a un paso de cambiar de equipo: ya lo esperan para firmar

La llegada de Montero responde a la necesidad que identificó Boca durante el primer semestre del año. La lesión de Agustín Marchesín obligó al club a buscar un arquero con experiencia para reforzar una posición que generó dudas tras las actuaciones de Leandro Brey y las apariciones de Javier García.

Mientras Marchesín continúa con un largo proceso de recuperación y no estaría disponible durante varios meses, Montero llegaría para disputar el puesto desde el inicio y convertirse en una alternativa de peso para el cuerpo técnico.

Aunque todavía falta la oficialización, en Argentina consideran que la negociación se encuentra prácticamente resuelta. Incluso, Olé señaló que dentro de Boca existe un alto grado de confianza para cerrar la transferencia, por lo que el guardameta colombiano estaría muy cerca de convertirse en el segundo refuerzo del club para afrontar el segundo semestre de la temporada.