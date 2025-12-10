Álvaro Montero volvería al fútbol colombiano en 2026: no seguirá en Vélez

Álvaro Montero vuelve a captar la atención por su futuro profesional. El guardameta, quien afronta una etapa compleja desde su llegada al Vélez Sarsfield, analiza seriamente la posibilidad de abandonar el club argentino antes de que finalice su préstamo, motivado por la urgencia de recuperar continuidad y elevar su nivel competitivo de cara al ciclo previo al Mundial de 2026.

Para entender el contexto, vale recordar que el portero decidió dar un salto al exterior tras un ciclo exitoso en Millonarios, donde ganó títulos, acumuló protagonismo y se consolidó como uno de los arqueros más destacados del torneo colombiano. Sin embargo, en julio de 2025 tomó la determinación de aceptar la cesión a Vélez en busca de nuevos desafíos. En su despedida del cuadro albiazul confesó con nostalgia: “Siento esa tusa”, al referirse al momento emocional de dejar un club donde alcanzó reconocimiento y afecto de la hinchada.

Desde su llegada al conjunto de Liniers, el panorama no evolucionó como esperaba. En un comienzo, su objetivo era competir por el puesto y demostrar su liderazgo bajo los tres palos, pero una serie de circunstancias lo relegaron a un papel secundario. Solo tuvo minutos debido a la lesión del arquero titular, Tomás Marchiori, debutando en un empate sin goles frente a Huracán. Ese breve espacio competitivo no fue suficiente para consolidarse, y con el regreso del guardameta principal, sus opciones se redujeron drásticamente.

En las últimas semanas, diferentes informes apuntan a que Montero acumula apenas un par de presencias oficiales, sumando 152 minutos durante todo el semestre. Esta escasez de participación no solo afecta su ritmo, sino que también lo aleja de una eventual convocatoria a la Selección Colombia, donde la competencia por el arco es cada vez más exigente y depende en gran medida del rendimiento regular en clubes.

Ante esta situación, el futbolista habría manifestado su deseo de rescindir anticipadamente su vínculo con Vélez para buscar un nuevo destino en 2026. Aunque algunos sectores del entorno azul consideran que su retorno a Millonarios sería una alternativa viable, el propio jugador parece inclinarse por otro rumbo. Su intención prioritaria, según versiones periodísticas, es mantenerse fuera del país y elegir un proyecto donde tenga asegurada mayor continuidad.

Una de las ligas que aparece con fuerza en su futuro inmediato es la Liga MX, un campeonato competitivo, altamente visible y donde muchos futbolistas colombianos han logrado consolidarse. La posibilidad de aterrizar en territorio mexicano se presenta como una opción atractiva para retomar el protagonismo perdido y encaminar nuevamente su aspiración de ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico nacional para los retos venideros.

Más allá de lo estrictamente deportivo, la decisión del portero también responde a un impulso personal. En múltiples declaraciones en el pasado, Montero ha insistido en que el paso al exterior era parte de un proyecto profesional más ambicioso y una apuesta por su crecimiento. Incluso admitió que emprender ese camino le generaba emociones encontradas, pero era el paso necesario para avanzar: “Lo hice con ilusión y expectativas de exigencias más grandes”, expresó en su momento.

Con el Mundial a poco más de un año vista, el margen de error se reduce para cualquier jugador que aspire a llegar en condiciones óptimas. El meta colombiano entiende que necesita volver a competir semana a semana, recuperar confianza y demostrar que tiene la jerarquía necesaria para integrar una selección que atraviesa uno de los ciclos más competitivos de los últimos años.

En síntesis, el caso de Álvaro Montero es un ejemplo claro de cómo la búsqueda de crecimiento puede toparse con obstáculos inesperados. No obstante, lejos de resignarse, el arquero parece decidido a reencaminar su carrera. Si logra encontrar un club donde sea protagonista, especialmente en el exterior, su camino podría reenfocarse justo a tiempo para aspirar a defender el arco del combinado nacional. La historia del guardavallas aún tiene capítulos por escribir, y el 2026 podría marcar un giro determinante en su trayectoria.