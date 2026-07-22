Amaranto destapa sus cartas: este será su primer once oficial con Independiente Medellín

Independiente Medellín inicia este miércoles un nuevo capítulo de su historia internacional. El equipo antioqueño recibirá a Vasco da Gama por la ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana, un compromiso que también marcará el debut oficial de Luis Amaranto Perea como entrenador del 'Poderoso'.

Además, será la primera oportunidad para conocer el equipo titular elegido por el técnico antioqueño en un partido por los puntos.

La serie se definirá el próximo 29 de julio en el estadio São Januário de Río de Janeiro. Antes de pensar en la revancha, Amaranto Perea tendrá su primer gran examen como entrenador del Medellín, con la misión de comenzar su ciclo con un resultado positivo y dar el primer paso hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Hay sorpresa en el DIM: Amaranto define su primer equipo para una final anticipada

Tras su paso como asistente de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia durante el Mundial de Norteamérica 2026, Amaranto asumió las riendas del DIM y aprovechó el receso para trabajar con la plantilla y disputar varios encuentros amistosos. Sin embargo, será frente al conjunto brasileño cuando su proyecto empiece a ser evaluado oficialmente.

Para este estreno, Perea apostó por una base que mezcla experiencia y juventud. El arquero será Éder Chaux, mientras que la defensa estará integrada por Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Didier Moreno y Jhan Carlos Mena. En la mitad del campo aparecen Halam Loboa, John Montaño y Agustín Martegani, mientras que el frente de ataque estará conformado por Yony González, Esneyder Mena y Juan José Córdoba.

El compromiso tendrá un ingrediente especial, ya que Medellín afrontará el encuentro sin el apoyo de su afición debido a la sanción impuesta por la Conmebol tras los incidentes ocurridos en el duelo frente a Flamengo por la Copa Libertadores. El Atanasio Girardot abrirá sus puertas, pero con las tribunas vacías.

Amaranto Perea define su primer once oficial en el DIM para un reto de alto calibre ante Vasco da Gama

Aunque el fútbol brasileño suele partir como favorito en los torneos continentales, Vasco da Gama llega con un panorama complicado.

El equipo dirigido por Pedro Emanuel ocupa puestos de descenso en el Brasileirao y necesita un buen resultado internacional para cambiar el ambiente.

Además, el conjunto carioca cuenta con una importante presencia colombiana. Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta aparecen como titulares, mientras que Marino Hinestroza y Johan Rojas esperan su oportunidad desde el banco de suplentes.