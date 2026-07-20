América de Cali prepara un bombazo en ataque: un nuevo delantero está por firmar

América de Cali no detiene su actividad en el mercado de fichajes. Mientras el equipo afina detalles para el inicio de la Liga BetPlay II-2026 y la Copa BetPlay, la dirigencia continúa trabajando en la conformación de la plantilla y ya tendría encaminada la llegada de un nuevo delantero para potenciar el frente de ataque.

La expectativa ahora se centra en conocer el nombre del atacante que completará la ofensiva escarlata, en una ventana de fichajes que todavía promete nuevos movimientos en el cuadro caleño.

La noticia se conoce pocos días después del amistoso internacional en el que el conjunto escarlata cayó 2-1 frente al Houston Dynamo en Estados Unidos, compromiso que dejó varias conclusiones para el cuerpo técnico, especialmente en materia ofensiva.

América no cierra el mercado: el delantero que puede cambiar el ataque está en camino

La necesidad de reforzar el ataque quedó en evidencia durante el compromiso frente al Houston Dynamo.

Aunque América logró igualar el marcador gracias a un brillante tiro libre de Tomás Ángel antes del descanso, el equipo volvió a mostrar dificultades para transformar el dominio del balón en mayor cantidad de goles.

En la segunda parte, el ingreso de Luis Quiñones le dio mayor profundidad al ataque y el extremo estuvo cerca de marcar con un potente remate que obligó a una destacada intervención del arquero estadounidense. No obstante, el conjunto vallecaucano terminó cediendo el triunfo en los minutos finales tras el gol de Ezequiel Ponce.

América de Cali prepara otro refuerzo en ataque: llegará un nuevo delantero tras cerrar a Edson Tortolero

Según informó el periodista Carlos Arango, de "Zona Libre de Humo", el extremo venezolano Edson Tortolero, de 28 años y procedente de Carabobo FC, ya es nuevo jugador del América. El futbolista llegará a préstamo con opción de compra y se espera que arribe a Cali durante los próximos días para completar los exámenes médicos y sumarse a la disciplina del equipo.

Sin embargo, el movimiento de Tortolero no sería el último. De acuerdo con la misma información, la institución escarlata también incorporará otro atacante antes del cierre del mercado, una señal clara de que la dirigencia busca ampliar las alternativas ofensivas de cara al segundo semestre del año.

Con la llegada de Edson Tortolero prácticamente asegurada y la búsqueda de otro delantero en marcha, América pretende aumentar la competencia interna y ofrecerle más variantes al entrenador para afrontar un calendario exigente.