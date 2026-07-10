América va por otro golpe en México: hora y dónde ver el duelo ante Pumas

América de Cali continúa afinando detalles para el inicio de la Liga BetPlay II-2026 y este fin de semana afrontará un nuevo desafío en territorio mexicano.

Luego de dejar buenas sensaciones con su victoria sobre Santos Laguna, el conjunto dirigido por Gabriel Raimondi se medirá frente a Pumas UNAM en el segundo compromiso de su gira de preparación.

El encuentro se disputará este domingo 12 de julio a la 1:00 p. m. (hora de Colombia) y los aficionados podrán seguir todas las emociones EN VIVO a través de Win Sports, Win+ Fútbol y la plataforma Win Play, que transmitirán el compromiso como parte de la programación especial de los amistosos internacionales.

América de Cali vs. Pumas: hora y dónde ver EN VIVO el segundo amistoso de la gira internacional

El cuadro 'escarlata' llega motivado tras imponerse 1-0 a Santos Laguna en el Estadio Corona, en un partido que se resolvió en los minutos finales gracias a un gol del venezolano Jhon Murillo. El atacante aprovechó un error defensivo en el tiempo de reposición para darle la victoria al conjunto colombiano y cerrar una destacada presentación en suelo mexicano.

Además del resultado, el compromiso dejó conclusiones positivas para el cuerpo técnico, que continúa evaluando variantes de cara al inicio del campeonato colombiano. América mostró orden táctico, solidez defensiva y capacidad para competir ante un rival de la Liga MX, aspectos que espera repetir frente a otro histórico del fútbol mexicano.

¿Dónde ver al América contra Pumas? El amistoso que ilusiona a la hinchada escarlata

Pumas representa una exigencia diferente para los vallecaucanos, que buscan elevar el nivel competitivo de la plantilla antes del debut oficial de la temporada. El amistoso servirá para seguir consolidando la idea de juego y brindar minutos a varios futbolistas que aspiran a ganarse un lugar en la formación titular.

La gira internacional no terminará en México. Tras el compromiso frente al conjunto universitario, América viajará a Estados Unidos para enfrentar al Houston Dynamo el próximo 15 de julio, en otro examen de alta exigencia antes de regresar a Colombia.

El debut oficial del cuadro 'escarlata' en la Liga BetPlay II-2026 está programado para el 26 de julio, cuando reciba a Inter de Bogotá.

Por ahora, todas las miradas estarán puestas en el duelo contra Pumas, una nueva oportunidad para medir el crecimiento futbolístico del equipo en plena pretemporada.