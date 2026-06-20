Ancelotti confirma cuándo volvería Neymar con Brasil en el Mundial

La espera por el regreso de Neymar a la Copa del Mundo 2026 parece estar llegando a su fin. El delantero brasileño continuó este sábado con su proceso de recuperación en Nueva Jersey y cada vez está más cerca de volver a vestir la camiseta de la Canarinha en el torneo.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) compartió imágenes del atacante trabajando en el centro de entrenamiento Columbia Park, donde realizó ejercicios físicos en el gimnasio y sesiones con balón junto al lateral Alex Sandro.

Las imágenes alimentaron el optimismo en torno a la recuperación del número 10, quien aún no ha podido debutar en el Mundial debido a una lesión en la pantorrilla derecha sufrida hace un mes mientras jugaba con Santos.

Brasil recibe la mejor noticia: Neymar ya trabaja con balón y apunta al regreso

Mientras Brasil viajaba a Filadelfia para enfrentar a Haití, partido que terminó con una contundente victoria por 3-0, Neymar permaneció en Nueva Jersey concentrado exclusivamente en su recuperación.

El delantero ha intensificado sus trabajos en doble jornada, alternando ejercicios en el campo con sesiones específicas de fortalecimiento físico bajo la supervisión de los preparadores Cristiano Nunes y Mino Fulco.

Durante el entrenamiento también recibió la visita del seleccionador Carlo Ancelotti, quien se mostró optimista sobre la evolución del jugador. Tras el triunfo frente a Haití, el técnico italiano aseguró que espera contar con Neymar para el próximo compromiso.

Neymar acelera su recuperación y apunta al duelo clave de Brasil ante Escocia

“Sí. Neymar entrenará individualmente mañana y luego, el lunes, se unirá al equipo y estará listo para el partido contra Escocia”, afirmó Ancelotti.

La recuperación del astro brasileño avanza de manera progresiva. Después de tres semanas de fisioterapia y trabajo en gimnasio, recientemente volvió a realizar ejercicios con balón y ya participa parcialmente en algunas actividades junto al grupo.

Brasil lidera el Grupo C gracias a su mejor diferencia de gol sobre Marruecos y buscará asegurar el primer lugar el próximo miércoles en Miami. Todo indica que ese encuentro podría marcar el esperado regreso de Neymar al escenario mundialista.